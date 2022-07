Người mẹ bàng hoàng phát hiện con trai treo cổ trong phòng ngủ

Ngày 5-7, công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông được phát hiện chết treo cổ trong phòng ngủ.

Nạn nhân là anh N.A.V (SN 1979, ngụ TP Dĩ An). Vụ việc xảy ra tại một kiot trên đường ĐT 743, phường Bình An, TP.Dĩ An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ tối 4-7, gia đình dọn cơm ăn nhưng không thấy anh V đâu nên đi tìm.

Hiện trường phát hiện vụ việc.

Nghĩ là anh V ngủ trong phòng nên một người mẹ tới đẩy cửa đi vào, lúc này bà bàng hoàng phát hiện anh V đã chết trong tư thế treo cổ bằng dây thừng cột vào cửa sổ.

Nhận thông tin, công an TP Dĩ An có mặt lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường.

Được biết, nạn nhân là đối tượng thuộc diện quản lý của công an địa phương, từng nhiều lần đi cai nghiện về và không có việc làm ổn định.

Nạn nhân sống với gia đình làm nghề bán tạp hoá.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Tác giả: Đ.Dự

Nguồn tin: congan.com.vn