Người đàn ông tử vong khi lau chùi súng tự chế

Sáng 16/5, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết sự việc trên xảy ra vào khoảng 15h ngày 12/5 tại thôn An Phú, xã An Thịnh. Nạn nhân là anh Trương Văn A. (30 tuổi).

Khẩu súng tự chế (Ảnh minh họa).

Vào thời gian trên, anh A. mang khẩu súng tự chế của mình ra lau chùi thì bất ngờ súng bị "cướp cò" dẫn đến đạn bắn vào mắt.

Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên nhưng do thương tích quá nặng nên anh A. đã tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã đã đến động viên, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Tác giả: Văn Yên

Nguồn tin: Báo Dân trí