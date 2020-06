Người đàn ông tông xe khiến thai phụ sảy thai có nồng độ cồn cao ngất ngưởng

Chiều 14/6, trao đổi với báo Dân trí, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ một vụ tai nạn giao thông khiến một thai phụ sảy thai vào tối qua 13/6.

Cụ thể, khoảng 22h30 ngày 13/6, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo tại khu vực đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn.



"Qua điều tra, chúng tôi xác định chiếc xe máy do một người đàn ông say xỉn tông vào một chiếc xe máy khác do một cặp vợ chồng điều khiển. Trong đó, người vợ đang mang thai 32 tuần tuổi, nhập viện cấp cứu. Hiện thai nhi 32 tuần tuổi đã không qua khỏi. Về phần bố mẹ thai nhi chỉ bị thương nhẹ, đang điều trị tại bệnh viện", vị lãnh đạo này thông tin.

Theo báo Dân việt, bước đầu, cơ quan công an đã xác định danh tính người đàn ông điều khiển xe máy gây tai nạn là Ngọc (SN 1990, quê quán Thanh Hoá).

Tại trụ sở công an, qua kiểm tra nồng độ cồn phát hiện Ngọc có chỉ số đo là 0,6 mg/lít khí thở. Với chỉ số đo nồng độ cồn như trên, kể cả khi không gây tai nạn, Ngọc cũng có thể bị xử phạt hành chính từ 6 - 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Chỉ số nồng độ cồn của Ngọc đã vượt ngưỡng cao nhất là 0,4 mg/lít khí thở để xử phạt theo nghị định này, tức là tại thời điểm gây tai nạn, người này đã say đến mức "ngất ngưởng".

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hoàng Mai (tổng hợp)

Nguồn tin: Tạp chí Người Đưa Tin