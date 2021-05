Người đàn ông say xỉn lao lên đánh tài xế, rồi quỵt luôn tiền xe: "Tao kêu thằng em tới đâm mày chết luôn"

Đây hẳn là một trong những chuyến xe bão táp nhất trong cuộc đời cầm lái của nam tài xế xuất hiện ở đoạn clip dưới đây. Anh đã tỏ ra cực kỳ nhẫn nại, im lặng mong bình yên trong suốt chặng đường chở "3 vị thượng đế" say xỉn hung hăng, cồn đồ.

Thế nhưng người đàn ông ngồi ghế phía sau lại quyết không hợp tác khi liên tục chửi bới, quậy banh cả xe. Ông ta thậm chí còn nhoài người lên phía trước, túm đầu tài xế đánh rồi chửi: "Tao đấm mày chết luôn".

Người đàn ông ngồi ở ghế sau nhoài người lên phía trước doạ đánh tài xế

Chuyện chưa dừng lại ở đó, khi chở khách về nơi họ cần, cả 3 thản nhiên đi vào nhà mà không thanh toán tiền xe. Nam tài xế đòi tiền thì họ lại hung hăng, cầm dao thách thức: "Dám bước vào đây không? Tao kêu thằng em đâm mày chết luôn".

Không muốn đẩy mọi chuyện đi xa hơn theo chiều hướng tiêu cực, bất lợi cho mình, tài xế lên xe đi về và tự coi như mình vừa làm từ thiện cho 3 người đàn ông.

Đoạn clip sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được chú ý. Đa số đều tỏ ra bức xúc với thái độ côn đồ của 3 vị khách và lên tiếng khen ngợi sự bình tĩnh của tài xế.

Được biết, sự việc xảy ra ở Đồng Nai.

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: phapluatbandoc.giadinh.net.vn