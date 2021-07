Người đàn ông quát "biến" rồi đạp đổ bàn xét nghiệm của nhân viên y tế

Một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông hùng hổ quát mắng đội ngũ nhân viên lấy mẫu xét nghiệm, thậm chí còn đá phăng bàn làm việc của lực lượng chức năng đang gây xôn xao mạng xã hội.

Theo diễn biến và những lời chia sẻ trong clip, đội ngũ nhân viên y tế đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân thì người đàn ông nhà bên cạnh chạy ra tỏ thái độ không đồng ý.

Đối tượng liên tục quát tháo, hét lớn: "Biến!". Thậm chí còn mất bình tĩnh mà đá văng chiếc bàn bên cạnh, không cần biết có mẫu bệnh nào trên đó hay không.

Lý giải cho hành động này, người đàn ông nói: “Tại sao các ông không ra kia các ông làm? công viên không làm, chỗ công cộng không làm? Mọi người sợ dịch bệnh, tôi cũng sợ chứ?"

Người đàn ông hung hãn đạp đổ bàn làm việc của nhân viên y tế

Những người xung quanh chứng kiến sự việc vẫn điềm tĩnh cố giải thích rằng hành động đạp đổ bàn của nhân viên y tế vậy là sai và việc lấy mẫu không hề ảnh hưởng tới gia đình anh ta bên cạnh.

Từ chối mọi giải thích, người đàn ông vẫn la hét: "Từ nãy toàn người ở đây, bao nhiêu người đến nhà tôi". Khi được nhân viên thanh minh rằng ở đằng kia “gió quá”, người này vẫn kiên quyết “gió vẫn có cách, ban quản lý sao không làm!”

Nhận thấy người đàn ông quá mất bình tĩnh và không muốn làm ầm ĩ mọi việc, đội nhân viên y tế thu dọn lại đồ đạc rơi vương vãi dưới nền đất, đồng ý chuyển địa điểm lấy mẫu cho dân.

Người đàn ông liên tục to tiếng, mất bình tĩnh vì bàn lấy mẫu xét nghiệm cho dân cạnh nhà mình

Hành động nóng nảy của người đàn ông vấp phải chỉ trích từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng dẫu biết tình hình dịch bệnh căng thẳng, ai cũng lo lắng cho sức khỏe của bản thân và gia đình nhưng cách hành xử kiểu la mắng, phá hoại đồ của những người đang làm nhiệm vụ như vậy là không thể chấp nhận được.

"Biết là ông này lo dịch bệnh nhưng không thể ăn nói đàng hoàng được à? sao lại cứ phải làm ầm ĩ lên, lại còn đạp cả bàn. Tiếc nhau gì câu nói chứ?"

"Người này mất bình tĩnh quá nên cứ làm ầm lên, cuối cùng thì có giải quyết được vấn đề gì đâu. Nhưng mình lên án hành động đạp đổ bàn của nhân viên y tế nhé, chẳng may trên bàn ấy có mẫu bệnh nào của người dân thì sao?"

"Dịch bệnh căng thẳng, lo sợ là điều dễ hiểu nhưng cũng vì nhau một tí thì mới nhanh chiến thắng được mọi người ơi".

Sự việc được cho là xảy ra trên địa bàn quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Tác giả: Lim

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc