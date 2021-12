Người đàn ông mắc võng vào lưng quần, kéo lê trên đường phố, biết nội tình ai cũng xót xa

Đoạn video quay lại hành vi kỳ quặc của người đàn ông xấp xỉ 30 tuổi đã khiến dân mạng vô cùng tò mò. Chỉ sau vài giờ đăng tải, clip đã có tới hơn 2 triệu lượt xem và con số ấy vẫn chưa dừng lại.

Clip không có nội dung gì nhiều, chỉ là một người đàn ông mắc lên người một cái võng khung, cứ thế kéo lê đi giữa đường. Ai đó đặt một chiếc gối ôm cũ cho nằm trên võng, đầu võng giắt một chiếc khăn màu vàng. Trên tay người đàn ông cầm một cái bình giống bình xịt tưới cây. Khi anh ngước lên nhìn vào camera, ánh mắt anh thất thần và vô hồn.

Dễ đoán, ngưoi này có thể có vấn đề về tâm lý. Tiết lộ của người quay clip sau đó khiến tất thảy rùng mình: Trong đại dịch Covid-19, người đàn ông này đã mất cả vợ lẫn con. Anh quá đau xót mà trở nên ngây dại như vậy.

Your browser does not support the video tag.

Người đàn ông mắc võng vào lưng quần, kéo lê trên đường phố, biết lý do ai cũng xót xa

Một số người cũng cung cấp thêm thông tin, người đàn ông này là người Quảng Ngãi. Nhiều người đã gặp anh vác võng theo người, đi lang thang như thế mấy ngày nay. Có người tin rằng, chiếc võng và gối ôm kia là di vật của vợ con anh, nơi họ vẫn nằm khi còn sống.

- Có lẽ chú sốc ấy lớn quá, anh không thể chấp nhận nổi nên bị sang chấn tâm lý rồi. Cái võng, cái khăn ấy mang theo hơi tàn của vợ con, nên anh không muốn rời xa thêm lần nữa, muốn ở cạnh bên mình chăng?

- Nhìn mà rớt nước mắt. Mong anh mau khỏe lại, ổn định tâm lý để người ra đi cũng thanh thản.

- Người nằm xuống là kết thúc, chỉ khổ thân cho người ở lại mang nỗi đau trong lòng, giờ thành loạn trí. Thật đáng thương!

- Đó là khi người ta đau mà không biết đau là gì!

(Trích một số bình luận của dân mạng)

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc