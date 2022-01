Người đàn ông lăn ra nằm trước cửa showroom ô tô khóc lóc "ăn vạ", nguyên nhân gây chú ý

Theo chủ nhân đoạn clip đăng tải cho biết, người đàn ông đã đặt cọc tiền trước. Tuy nhiên, khi đến nhận xe thì người này được showroom thông báo xe chưa về.

Cho rằng bị lừa dối, người đàn ông đã nằm vật xuống đất "ăn vạ". Người này không ngừng chửi bới phía cửa hàng vì thất hứa. Chưa hết, nhân vật này còn khóc lóc, tháo khẩu trang, ném xuống đất để doạ nhân viên tại cửa hàng.

Người đàn ông nằm vật trước showroom ô tô khóc lóc, giãy đành đạch "ăn vạ"

Sự việc đã thu hút sự chú ý của người dân xung quanh. Đoạn clip khoảng 1 phút được đăng tải khiến dân mạng tranh cãi dữ dội.

"Không đúng hẹn thì trả cọc cho anh ấy đi hoặc chiết khấu thêm tý khi nào xe về cho anh ấy vui. Nhìn khóc thương thế".

"Bản thân mình đi mua xe, từ xe nhập đến lắp ráp trong nước. Không bao giờ lệch 1 tiếng. Tất cả nằm trên giấy tờ đặt cọc là một phần không thể tách rời của hợp đồng mua bán".

"Nhìn bác anh vạ mà vừa thương vừa buồn cười. Đúng là đàn ông là những đứa trẻ to xác mà", một số bình luận của dân mạng.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc