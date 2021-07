Người đàn ông đỗ xe ngược chiều, bị nhắc còn lên giọng thách thức: "Giỏi thì đâm luôn đi"

Mới đây trên diễn đàn giao thông đã chia sẻ đoạn clip ghi lại màn xô xát giữa hai tài xế ô tô. Đáng nói là thái độ của nam tài xế trong clip đã nhận về nhiều chỉ trích.

Theo đó, clip ghi lại hình ảnh một chiếc xe dừng ngược chiều giữa đường. Chiếc xe gây cản trở giao thông nên một tài xế xe tải khác đã nhắc nhở, tuy nhiên người đàn ông không những không nghe mà còn xuống xe, vừa gọi nói chuyện điện thoại, vừa lên giọng thách thức: "Mày giỏi thì đâm hộ tao cái, đâm luôn đi".

Nam tài xế xe tải đối diện vẫn rất bình tĩnh, cố thủ trong xe: "Ông đang đứng trái đường đấy. Đứng sai đường mà còn ngông nghênh".

Clip: Tài xế đi ngược chiều, bị nhắc còn thách thức "Giỏi thì đâm đi"

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, người đàn ông trung niên này đã nhận về nhiều chỉ trích. Một số dân mạng cũng ngợi khen thái độ bình tĩnh của nam tài xế còn lại, tránh đẩy mâu thuẫn thêm căng thẳng giữa hai bên.

"Ôi văn hoá giao thông của ông xe hơi kia thật không chấp nhận được. Đi ngược chiều sai rành mà còn thái độ".

"Bác xe tải mà nhấn chậm chân phanh chút thì ông kia cũng không đứng đó mà cãi được nữa đâu. Ở đấy mà thách thức".

"Xử trí thông minh, không nên tranh cãi làm gì, cứ quay lại làm bằng chứng đã".

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc