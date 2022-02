Người dân Nghệ An đổ xô mua vàng lấy may ngày vía Thần Tài

Trong đời sống tâm linh của người Việt quan niệm rằng, xuất tiền mua vàng trong ngày vía Thần Tài sẽ được may mắn, công việc hanh thông, đắc tài, đắc lộc, tiền bạc rủng rỉnh cả năm.

Những linh vật năm Nhâm Dần được bày bán trong ngày Thần tài. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm, tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, trang sức trên đường Cao Thắng dẫn vào chợ Vinh, thành phố Vinh, không khí người dân đến mua vàng rất nhộn nhịp, đông đúc. Để đảm bảo phòng dịch COVID-19, các cửa hàng vàng bạc cũng yêu cầu người dân giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn ở cửa ra vào.

Nhiều người đến mua vàng cho biết, đa số người dân đều có tâm lý muốn mua được vàng trong ngày vía Thần Tài để cầu tài, cầu lộc cả năm cho gia đình. Tại các cửa hàng vàng, bạc ở đường Cao Thắng, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn nhẫn tròn, nữ trang, lắc, dây chuyền... với kiểu dáng, mẫu mã phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, phần đông người dân không mua số lượng lớn mà chỉ mua loại nhẫn tròn hoặc vàng miếng từ 5 phân đến một chỉ vàng để lấy may mắn.

Chị Nguyễn Thị Huyền (phường Hưng Bình, thành phố Vinh) chia sẻ, với mong muốn mua được vàng lấy may trong ngày vía Thần Tài nên tôi đã đặt mua hàng từ hôm qua và đợi đến hôm nay đến lấy. Hôm nay, giá vàng tuy giá có cao hơn so với ngày bình thường một chút, song do mua để cầu may mắn chứ không mang tính chất thương mại nên tôi chỉ mua một chỉ vàng về để cất trữ.

Bà Lê Thị Lan Dung, chủ cửa hàng Vàng bạc Phú Nguyên (thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết, đã từ nhiều năm nay, ngày vía Thần Tài khách hàng thường tìm đến cửa hàng mua vàng tăng đột biến, gấp 10-15 lần so với những ngày thường. Số lượng người mua đông, song giá vàng vẫn không tăng mà giữ nguyên như các ngày bình thường. Hiện tại Nghệ An, giá giá vàng nữ trang bán ra ở mức 5,48 triệu đồng/lượng; giá vàng nhẫn tròn bán ra giao động ở mức 5,5 triệu đồng/lượng; giá vàng 999 bán ra giao động từ 5,42 – 5,47 triệu đồng/lượng.

Theo bà Lê Thị Lan Dung, nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng trong ngày vía Thần Tài, các cửa hàng vàng bạc đã chuẩn bị một lượng hàng lớn cả vàng ta lẫn vàng tây đủ hình dáng, kích cỡ, đa dạng sản phẩm mới lạ từ nhiều tháng trước.

Tuy nhiên, nhiều cửa hàng cũng quyết định chuẩn bị phần nhiều các loại vàng trang sức, nhẫn tròn hay vàng miếng dát mỏng để khách mua lấy lộc, đáp ứng nhu cầu mua vàng dắt ví đầu năm của nhiều người dân, không mang nặng giá trị kinh tế.

Trong ngày vía Thần Tài, ngoài lượng khách mua vàng miếng có sẵn, một số khách hàng khác mua vàng lại lựa chọn vàng miếng hoặc vàng nữ trang có hình con hổ, khắc chữ Phúc, Tài, Lộc, Thọ hoặc nhẫn vàng có giá trị từ 5 phân đến vài chỉ.

Tác giả: Tá Chuyên

Nguồn tin: Báo Tin tức