Người cựu chiến binh không biết mệt mỏi

Những năm tháng không quên

- Bác Tương ơi, có cháu bé lạc mẹ này!!!

- Cháu ngoan đừng khóc. Nói cho bác nghe cháu tên gì? Mẹ cháu tên gì? Bác tìm mẹ cho!

Cháu bé bị lạc nhanh chóng tìm được mẹ sau khi người cựu chiến binh phát thông báo trên loa phát thanh.

Đó là công việc hằng ngày của người cựu chiến binh Trịnh Xuân Tương (SN 1954), trú khối 1, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Thức dậy từ 5h sáng và chỉ trở về nhà lúc không còn vị khách nào ở trên bãi biển. Không ai nghĩ rằng ông đã nghỉ hưu cách đây tròn 10 năm trước.

“Tôi làm việc cho vui ấy mà. Còn cống hiến được thì tôi cũng muốn đóng góp một điều gì đó cho quê hương. Hoạt động nhiều quen rồi, giờ ở nhà một ngày lại cảm thấy thiếu gì đó. Hồi xưa đi lính còn vất vả gấp nhiều lần như thế này”, ông cười giải thích.

Người cựu chiến binh Trịnh Xuân Tương.

Đầu năm 1975, lúc đó chàng trai Trịnh Xuân Tương mới 21 tuổi, cũng là thời điểm cả đất nước sôi sục việc thống nhất. Quyết định nhập ngũ được chàng trai trẻ đưa ra nhanh chóng và đó là một trong những điều ông Tương cảm thấy đúng đắn nhất trong cuộc đời.

Giải phóng miền Nam xong, trong khoảng thời gian năm 1976 – 1987, ông tham gia vận chuyển hàng hóa, lương thực, thuốc men và vũ khí cho chiến trường Lào. Đây cũng là thời điểm thổ phỉ nổi lên hoành hành khắp nơi, nhưng với sự dũng cảm của các chiến sĩ quân đội nhân dân, các chuyến hàng đều được đến đúng địa điểm.

“Tôi sau đó được điều đi nhiều đơn vị khác nhau và đến năm 2010 thì chính thức nghỉ hưu. Lúc này các con cũng đã trưởng thành, cuộc sống gia đình cũng ổn định không khó khăn như trước. Vì thế, tôi nghĩ đến thời điểm mình nghỉ ngơi rồi. Nhưng sau khi về nhà, tôi lại thấy có một cuộc chiến đang chờ sẵn nên phải đương đầu với nó”, ông Tương kể.

Chỉ sau 1 năm, ông Tương đã được mọi người tín nhiệm bầu làm Chủ tịch hội Cựu chiến binh.

Người lính đi đầu trong mọi chiến trận

Năm 2011, ông tham gia vào công tác khối phường và hội Cựu chiến binh ở địa phương. Chỉ một năm sau đó, ông được mọi người tín nhiệm bầu làm Chủ tịch hội Cựu chiến binh phường Thu Thủy. Thậm chí, đến nay, ông kiêm thêm vai đội trưởng đội An ninh du lịch, Phó chủ tịch thường trực UBMTTQ phường.

Trong đó, ông là người đã có sáng kiến tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường Thu Thủy thành lập đội dân phòng giao cho hội Cựu chiến binh quản lý. Đến năm 2018, đội chính thức được đổi tên là đội An ninh du lịch với người thủ lĩnh là cựu chiến binh Trịnh Xuân Tương.

“Thời điểm đó tình trạng người bán hàng rong, người ăn xin còn rất nhiều. Họ thường chèo kéo khách đến du lịch. Rồi tình trạng nhà hàng không niêm yết giá, “chặt chém”,… khiến cho nhiều người đến bãi biển tắm vô cùng bực mình. Lúc này tôi nghĩ phải thay đổi, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến chủ trương xây dựng phố biển Cửa Lò. Vì vậy tôi mới xin thành lập đội An ninh du lịch do hội Cựu chiến binh quản lý. Đây cũng là đội đầu tiên trên địa bàn thị xã Cửa Lò”, ông Tương nói.

Lúc đầu, các thành viên trong đội gặp không ít khó khăn bởi sự phản ứng của những người bán hàng. Ngoài ra lịch hoạt động khá dày đặc từ sáng sớm cho đến nửa đêm cũng khiến một số thành viên mệt mỏi, chán nản. Tuy nhiên, với tinh thần không sợ khó khăn, với bản lĩnh của những người lính Bộ đội Cụ Hồ đã từng rèn luyện qua binh lửa, sử dụng các biện pháp từ mềm dẻo đến cứng rắn, đến nay tình trạng trên đã thay đổi hoàn toàn.

Chuyển biến rõ nhất năm 2016 trên địa bàn phường Thu Thủy có 200 đối tượng bán hàng rong, thì đến năm 2019 chỉ còn 32 trường hợp. Các dịch vụ khác như tẩm quất chỉ còn 5/24 trường hợp, ăn xin còn khoảng 3-4/25 trường hợp. Đặc biệt đã xóa bỏ được 2 tụ điểm bán hàng hải sản kém chất lượng làm mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị dưới biển. Hiện tượng chặt chém, chèo kéo, nâng ép giá cũng giảm hẳn.

Ông Tương đi nhắc nhở các ki ốt chấp hành chủ trương "5 không" của thị xã.

Đặc biệt nhất, đội An ninh du lịch phường Thu Thủy còn gây ấn tượng đẹp với du khách khi hết lòng giúp đỡ trẻ em, người già đi lạc trên bãi biển. “Riêng mùa du lịch năm 2019, đội đã phối hợp tiếp nhận, tìm kiếm và thông báo bàn giao cho gia đình từ 250 trẻ em từ 4-12 tuổi và 40 cụ già trên 65 tuổi bị lạc về với gia đình an toàn. Đến giờ, cứ thấy trẻ em hoặc cụ già nào bị lạc, thì bất cứ người dân nào cũng tin tưởng đưa đến cho đội để nhờ tìm kiếm”, ông Tương tự hào nói.

Trước những cống hiến không biết mệt mỏi của người cựu chiến binh này, ông Trịnh Xuân Tương vinh dự 2 lần được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chương trình phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự giữa bộ Công an và hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ông còn 3 lần (2018, 2019, 2020) được Chủ tịch hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An tặng bằng khen về thực hiện phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu.

Ông Tương (từ trái sang) nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”.

Năm 2019, ông vinh dự là một trong những điển hình tham gia Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu do Trung ương hội Cựu chiến binh tổ chức. Tháng 5/2020 vừa qua, ông là cá nhân duy nhất ở thị xã Cửa Lò vinh dự được Ban thường vụ Tỉnh ủy tuyên dương có thành tích xuất sắc trong hoạt động “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”.

Bà Lê Thị Kim Anh, Phó chủ tịch phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò nhận xét: “Bác Trịnh Xuân Tương là một người lính không hề biết mệt mỏi dù làm công việc gì. Đó là người cán bộ, đảng viên tràn đầy nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đặc biệt, đội An ninh du lịch dưới sự lãnh đạo của bác Tương đã hoạt động vô cùng hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn