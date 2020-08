Người cùng xóm trọ của nữ nghi phạm bắt cóc bé trai 2 tuổi tiết lộ điều đáng ngờ

Phòng trọ Thu thuê đã bị niêm phong.

Ngày 23/8, Công an tỉnh Bắc Ninh quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, trú ở tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Ngày 24/8, khu trọ tại phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh vẫn bàn tán về sự việc Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng, thuê trọ tại phường Khắc Niệm), ai cũng bất ngờ khi biết tin Thu chính là người bắt cóc cháu bé gây xôn xao những ngày vừa qua.

Nhắc về Thu, ông Toan, chủ xóm trọ cho biết: "Khi đến đây thuê trọ, chị Nguyễn Thị Thu đã dùng tên là Hoa. Do mới nghỉ việc ở công ty nên hơn một tháng nay chị vẫn chưa trả tiền phòng".

Trở về phòng trọ sau đêm 22/8 khi lên cơ quan cung cấp lời khai, chị Hà Thị Thiếp (31 tuổi, người cùng xóm trọ với Thu) vẫn chưa hết hoảng hốt. Chị Thiếp chưa từng nghĩ đứa trẻ thấy ở phòng Thu lại chính là cháu Gia Bảo mất tích vào ngày 21/8.

Chị Thiếp cho biết, Thu sống một mình, thỉnh thoảng có người yêu là Đặng Văn Bằng xuống nhà ở vài hôm xong lại đi lên Hà Nội, giữa Thu và người yêu chưa từng cãi vã to tiếng.

Trong xóm trọ, nữ nghi phạm là người hoà đồng, chưa từng gây gổ hay xích mích với ai. Vài tháng trước Thiếp và Thu làm công nhân tại khu công nghiệp, nhưng khoảng 1 tháng nay, Thu nghỉ việc, chỉ ở nhà chưa kiếm được việc làm.

Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an.

Nhắc về sự việc Thu bắt cóc bé Gia Bảo chị Thiếp kể, khoảng 18h ngày 21/8, sau khi tan làm ở công ty về đến nhà trọ thấy cửa phòng của Thu mở cửa và một bé trai đang ngồi chơi. Lúc này chị Thiếp hỏi "con ai đây?", Thu đáp: "con em đấy". Mấy lần Thu kể có con ở quê, nên chị Thiếp không hỏi thêm rồi vào phòng trọ nghỉ ngơi.

Do đi làm cả ngày nên chị Thiếp không lên mạng xã hội hay cập nhật tin tức mà đi ngủ luôn. Suốt buổi tối cho đến sáng hôm sau, cháu bé không hề quấy khóc nên người trong xóm trọ cũng chẳng nghi ngờ gì.

"Sáng hôm sau, Thu đưa bé rời khỏi xóm trọ để về quê. Mãi đến tối 22/8, khi công an đến kiểm tra phòng trọ và mời tôi lên cơ quan công an lấy lời khai tôi mới ngỡ ngàng nhận ra Thu là người bắt cóc cháu bé. Đến giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn, nghĩ đáng sợ quá. Tôi không nghĩ Thu lại có gan đi bắt cóc cháu bé", chị nói.

Trước đó, ngày 21/8, Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1983 ở khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về việc 16h30 cùng ngày, anh Hưng đưa con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đến khu vui chơi trẻ em tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh rồi bị mất tích.

Khu vực bé trai bị bắt cóc.

Xác định vụ việc có dấu hiệu của vụ án "bắt cóc trẻ em", sáng ngày 22/8, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập Chuyên án truy xét, huy động lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức truy tìm cháu bé và truy xét đối tượng.

Kết quả đến 21h30 ngày 22/8, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Bước đầu làm rõ đối tượng có hành vi bắt cóc và đưa cháu Nguyễn Cao Gia Bảo lên Tuyên Quang là Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1988, quê quán: Tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.