Người cha ném con gái 5 tuổi xuống sông ở Quảng Nam để trả thù vợ đối diện mức án nào?

Liên quan đến vụ án "cha ném con gái 5 tuổi xuống sông" gây chấn động dư luận, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra theo pháp luật, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo cơ quan điều tra, nghi phạm Trần Văn Viên (30 tuổi, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, Núi Thành) đang bị tạm giữ hình sự.

Trao đổi với PV, luật sư Dương Văn Phúc – Công ty Luật hợp danh FDVN – Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định, ông cảm thấy sốc khi theo dõi vụ án. Luật sư Phúc lên án hành vi vô nhân tính của người cha trong vụ án vì nạn nhân chính là con gái ruột và chỉ mới 5 tuổi.

Hàng trăm người theo dõi buổi thực nghiệm hiện trường vụ án.

"Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không những xâm phạm đến tính mạng của người khác mà nạn nhân ở đây là trẻ em và là người con ruột của ông Viên", luật sư Phúc nhận định.

Theo luật sư Phúc, vụ án xuất phát từ tính ghen tuông mù quáng của người cha. Ngoài ra, Viên đã có kế hoạch sẵn để giết con gái chỉ nhằm mục đích thỏa mãn thú tính để trả thù vợ.

"Người cha nhẫn tâm, tàn nhẫn ném đứa con xuống sông. Hành vi này không có nhân tính. Hành vi của người này cần phải đặc biệt lên án mạnh mẽ và trừng trị thích đáng", luật sư Phúc nhấn mạnh.

Ông Phúc cho rằng, theo thông tin sơ bộ thì có thể nhận thấy hành vi của người cha có dấu hiệu của tội giết người được quy định tại điều 123 BLHS hiện hành.

Đối tượng Viên thực nghiệm lại cảnh bồng con rời khỏi nhà mẹ vợ

Tuy nhiên, ông Phúc lưu ý, để kết luận chính xác thì phải chờ kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an có chức năng như khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của người thực hiện hành vi...

"Mức án cao nhất có thể đối mặt đối với tội danh này là chung thân hoặc tử hình, tùy vào tính chất mức độ hành vi của người cha và các tính tiết tang nặng, giảm nhẹ", ông Phúc nhận định.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, nghi phạm Viên đã được dẫn giải đến hiện trường vụ án để thực nghiệm hiện trường. Việc thực nghiệm hoàn thành vào trưa cùng ngày.

Tại buổi thực nghiệm, rất đông người dân xã Tam Hải có mặt chứng kiến từ xa. Người dân vô cùng bức xúc trước hành vi tàn ác, mất nhân tính của Viên.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 16/2, tại xã Tam Hải (huyện Núi Thành), Viên từ nhà riêng đi đến nhà mẹ vợ. Tại đây, con gái Viên là cháu Trần Lê Y.V. (SN 2017) đang xem tivi thì Viên bồng ra bờ sông và ném xuống.

Sự việc được camera ghi lại toàn bộ. Viên sau đó bị tạm giữ để điều tra. Hàng trăm người dân, chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm cháu bé xuyên đêm.

Đến khoảng 0h15 ngày 17/2, thi thể cháu V được tìm thấy và bàn giao cho gia đình. Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường vụ việc và đang điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Viên khai giết cháu V để trả thù vợ do ghen tuông, gọi điện thoại nhưng vợ không nghe máy.

Tác giả: Đình Thức

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn