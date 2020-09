Ngồi trong nhà xem điện thoại, cô gái suýt bị ô tô lùi trúng

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra vào 10h38 ngày 22/8, tại một trung tâm giáo dục nằm ở một khu dân cư tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Khi đang ngồi trên ghế sofa xem điện thoại, cô gái bất ngờ hoảng hốt khi thấy chiếc ô tô đâm vỡ kính, lùi sát vào chỗ mình đang ngồi. Ngay sau đó, cô gái vội vã đứng dậy bỏ chạy.

Lúc này, chiếc xe phi ra khỏi nhà cũng nhanh như khi xuất hiện. May mắn là không có người bị thương vong.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ nguyên nhân gây tai nạn.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn