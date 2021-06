Ngọc Trinh "mở hàng" biệt thự của Vũ Khắc Tiệp bằng clip khoe thân cực nóng, phô diễn vòng 3 "nhức mắt" với bikini nhỏ xíu

Suốt vài tháng qua, Vũ Khắc Tiệp đã thu hút nhiều sự chú ý khi hé lộ về căn biệt thự bề thế ở quận 2. Không chỉ vậy, "ông trùm Venus" còn liên tục rủ rê bạn thân Ngọc Trinh về ở chung. Đáp lại lời mời gọi của Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh đã đăng tải đoạn clip diện bikini cực nóng bỏng để "mở hàng" hồ bơi và căn biệt thự mới hoàn thành này. Trên trang cá nhân, cô viết: "Chết rồi đẹp muốn xỉu luôn. Mai em dọn qua liền nha anh".

Căn biệt thự vốn đã xa hoa và hào nhoáng, nhờ Ngọc Trinh mà mọi thứ càng trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. Chỉ với vài giây ngắn ngủi, "nữ hoàng nội y" đã chứng minh phong độ đỉnh cao nhờ màn khoe thân táo bạo trong bikini nhỏ xíu. Dưới phần bình luận, khán giả cũng liên tục xuýt xoa vì body chuẩn chỉnh, vòng 3 căng đầy và làn da trắng sứ của người đẹp.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Ngọc Trinh tung clip khoe body "chặt chém", khai trương biệt thự xịn xò của Vũ Khắc Tiệp

Ngọc Trinh khoe body và vòng 3 "nhức mắt" trước biệt thự xa hoa của Vũ Khắc Tiệp

Khu hồ bơi được đặt ngoài trời, nơi Ngọc Trinh khoe dáng cực gắt và cũng là nơi để ngắm hoàng hôn

Căn biệt thự sang trọng của Vũ Khắc Tiệp ở quận 2. Anh từng nhiều lần rủ rê Ngọc Trinh bỏ căn biệt thự 50 tỷ ở quận 9 để qua đây ở

Netizen đang rất mong chờ những bộ ảnh lung linh của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp được chụp tại biệt thự Venus này

Tác giả: MYA

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ