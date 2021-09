Ngoài iPhone 13, Apple giới thiệu thêm các siêu phẩm nào?

Rạng sáng 15/9, Apple ra mắt iPhone thế hệ mới cùng hàng loạt các sản phẩm công nghệ khác như iPad 9, iPad mini 6, Watch Series 7.

iPad thế hệ thứ 9

Đúng như dự đoán, thiết kế của iPad 9 gần như không thay đổi so với mẫu Ipad cũ - viền màn hình lớn, nút Home tích hợp cảm biến vân tay Touch ID.

Mẫu iPad mới giữ kích thước màn hình 10,2 inch cùng độ phân giải như thế hệ trước nhưng hỗ trợ tính năng True Tone tự động điều chỉnh nhiệt độ màu của màn hình theo ánh sáng xung quanh.

Điểm đặc biệt của iPad 9 là camera trước 12 MP hỗ trợ công nghệ Center Stage được Apple trang bị trên iPad Pro năm ngoái. Camera vẫn là cảm biến 8 MP.

Các tính năng nổi bật của iPad thế hệ thứ 9.

Chip A13 Bionic trên iPad 9 nhanh hơn 20% so A12 Bionic trên iPad 8. Apple khẳng định mẫu Ipad thế hệ 9 của họ mạnh hơn 3 lần so với Chromebook bán chạy nhất và mạnh hơn 6 lần so với tablet Android bán chạy nhất hiện nay.

Mẫu iPad mới nhất sẽ ra mắt với iPadOS 15, có thể thực hiện đa tác vụ dễ dàng hơn và nhanh hơn.

Điểm cộng nữa cho iPad 9 là pin có thể "sử dụng cả ngày" và bộ nhớ tiêu chuẩn được nâng lên 64GB thay vì 32 GB trên iPad 8.

Chiếc iPad mới có của Apple giá 329 USD cho phiên bản 64GB và giá ưu đãi cho nhà trường là 299 USD.

iPad mini 6

iPad mini 6 vuông vức hơn so với người tiền nhiệm với màn hình tràn cạnh. Phần mặt trước của nó đã loại bỏ phím Home vật lý quen thuộc trong khi phím nguồn chứa cảm biến vân tay Touch ID được chuyển lên cạnh trên.

iPad mini 6 trong vuông vức hơn.

Màn hình của iPad mini 6 được tăng kích thước lên 8,3 inch so với 7,9 inch của phiên bản iPad Mini 5.

Apple vẫn sử dụng màn hình Liquid Retina tần số làm tươi 60 Hz thay vì mini LED 120 Hz như đồn đoán.

Camera trước và sau của máy được nâng lên độ phân giải 12 MP. Trong đó, camera sau hỗ trợ đèn flash True Tone, quay video 4K. Camera trước có tính năng Center Stage giống iPad Pro.

Cổng kết nối Lightning được thay thế bằng cổng USB-C, cho tốc độ truyền dữ liệu lên đến 5Gbps và khả năng kết nối với nhiều loại thiết bị hơn.

Ngoài ra, máy hỗ trợ 5G và được trang bị bút Apple Pencil thế hệ thứ 2 gắn bên phải.

Giá một chiếc iPad mini là 499 USD với 4 lựa chọn màu là xám, hồng, tím, vàng và cho phép đặt hàng luôn.

Apple Watch Series 7

Smartwatch mới của Apple không nhiều thay đổi đột phá như đồn đoán nhưng gây ấn tượng với màn hình lớn hơn, sáng hơn 70%, sử dụng kính chống nứt, khả năng chống nước WR50 và chống bụi IP6X.

Viền màn hình của Apple Watch Series 7 được thu gọn chỉ còn 1,7mm, mỏng hơn 40% với mẫu Smartwatch cũ.

Phần viền mỏng hơn giúp màn hình của Apple Watch Series 7 lớn hơn 20% so với Series 6.

Apple khẳng định nội dung văn bản hiển thị trên màn hình mẫu đồng hồ mới năm nay nhiều hơn đến 50% so với Series 6.

Apple Watch thế hệ mới có hai kích thước là 41 mm và 45 mm, lớn hơn thế hệ trước 1 mm.

Thời lượng pin của Apple Watch Series 7 vẫn là 18 tiếng như Series 6 nhưng tốc độ sạc nhanh hơn 33% với với cổng USB-C. Chỉ với 8 phút sạc, mẫu đồng hồ thông minh mới của Apple có thể sử dụng trong 8 tiếng.

Người dùng có 5 lựa chọn màu đen, bạc, xanh dương, xanh rêu và đỏ với bản nhôm và một số lựa chọn cho các phiên bản thép và titanium.

Apple Watch thế hệ mới có giá từ 399 USD.

Tác giả: DIỆU HOA (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo VTC News