Nghi vấn nam giáo viên tiếng Anh xâm hại nữ sinh lớp 4

Thông tin cho PV, đại diện xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho viết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Phụ đang tạm giữ hình sự một nam giáo viên (45 tuổi), là giáo viên dạy môn tiếng Anh trường tiểu học tại địa phương để điều tra nghi vấn xâm hại nữ sinh lớp 4.

Theo đó, trong quá trình tắm cho cháu gái (đang học lớp 4 trường tiểu học An Vinh), bà N.T.N phát hiện cháu kêu đau vùng kín. Khi cố gặng hỏi thì người cháu cho biết bị thầy N.- giáo viên dạy tiếng Anh ở trường xâm hại. Đến 17/2, bà cháu bé làm đơn trình báo gửi Công an xã An Vinh.

Ảnh minh họa

Nhận được đơn trình báo, Công an xã An Vinh tiến hành triệu tập thầy giáo N. lấy lời khai và giáo viên này bước đầu thừa nhận có việc xâm hại nữ sinh lớp 4. Do vụ việc vượt quá thẩm quyền, nên Công an xã An Vinh đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Quỳnh Phụ để điều tra theo thẩm quyền.

Khi nắm được vụ việc, các ngành đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên cháu bé cùng gia đình. Được biết, do bố mẹ nữ sinh đi làm từ sáng đến tối muộn mới về nên hàng ngày, bé gái chủ yếu ở nhà với bà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Đức Tùy

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội