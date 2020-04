Nghi vấn cán bộ công an sử dụng xe ô tô mang BKS giả

Trao đổi với phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Đại tá Phạm Văn Long đã giao Công an Thành phố Nam Định xác minh, làm rõ vụ va chạm giao thông giữa 2 xe ô tô và nghi vấn cán bộ công an tỉnh này sử dụng xe ô tô mang biển số giả để lưu thông.

Trước đó theo phản ánh của người dân, trong quá trình lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, TP. Nam định, 2 xe ô tô mang BKS 30A- 310.21 và xe KIA 4 chỗ ngồi mang BKS 30F- 128.90 đã xảy ra va chạm. Thay vì giải quyết sự việc, nam thanh niên điều khiển xe KIA màu trắng đã có lời lẽ thô tục và gọi người đến để giải quyết, sau đó rời khỏi hiện trường.

Đáng chú ý, theo người dân, BKS 30F- 128.90 được cấp cho một xe ô tô khác mang nhãn hiệu Mazda. Được biết, nam thanh niên điều khiển xe KIA màu trắng tên là N.N.H, là cán bộ công tác tại Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh Nam Định. Đại diện công an tỉnh Nam Định cho biết đơn vị này sẽ làm rõ chiếc xe trên là phương tiện cá nhân hay sử dụng cho mục đích công vụ để xem xét xử lý.

Hình ảnh từ vụ việc. Nguồn: VTV

Năm 2018, từng có một vụ cán bộ công an dùng xe lắp biển giả bị phạt. Chiều 17/12/2018, đại tá Hồ Minh Thắng - trưởng Công an thị xã Cửa Lò, Nghệ An cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Trương Như Hà - trưởng Công an phường Nghi Thu - vì sử dụng biển số giả, không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Ông Trương Như Hà cũng xác nhận các thông tin trên nhưng báo bận và từ chối trả lời các thông tin liên quan.

Một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho hay đơn vị này đã xử phạt hành chính ông Hà nhưng không cho biết mức xử phạt bao nhiêu. "Thời điểm ông Hà sử dụng biển số 37A-207.00, chiếc ôtô này chưa được đăng ký", vị này nói.

Kết quả này được đưa ra sau khi phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Nghệ An xác minh thông tin báo chí phản ánh ông Hà đi xe biển số giả vì… phong thủy. Ông Hà giải thích chiếc xe Honda CRV của mình gắn biển trên là "lỗi do sơ suất". Khi ông cho một cán bộ địa phương mượn xe để đi… đám cưới, người này đã gắn biển số vào xe không đúng vì sợ bị xử phạt. Sau khi phát hiện sự việc trên, ông Hà đã gỡ biển số.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: Doisongplus.vn