Thi thể cháy đen ở Nghĩa trang liệt sỹ, nghi do tự sát

Thi thể bị cháy đen trong khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ.

Ngày 21/4, Thượng tá Lê Văn Hóa - Trưởng Công an TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết: Cơ quan công an thị xã đã chuyển hồ sơ vụ việc cho công an tỉnh điều tra. Hiện tại gia đình nạn nhân đã tới nhận dạng và tiếp nhận thi thể.

Theo lời từ gia đình nạn nhân thì người này bị trầm cảm, nên có khả năng là nạn nhân đã tự sát.

Trước đó vào chiều 20/4, người dân phường Quảng Thọ phát hiện trong khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ của phường có một thi thể người bị cháy đen. Gần đó có một chiếc xe máy nhãn hiệu Sirius mang biển 29… nghi của nạn nhân.

Sau đó, mọi người thông báo lên chính quyền địa phương. Tuy nhiên, do thi thể bị cháy nên không thể nhận dạng được nạn nhân.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông