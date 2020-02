Nghi phạm phân xác cô gái nhét vali có bị dẫn độ về Trung Quốc?

Sau 5 giờ điều tra, truy tìm, Công an Đà Nẵng đã bắt được Xiao Qui Ping (27 tuổi, quê Côn Minh, Trung Quốc) và một người cũng mang quốc tịch Trung Quốc, 23 tuổi. Đây là 2 nghi phạm sát hại cô gái rồi chặt thành nhiều khúc, bỏ vào vali ném xuống sông Hàn, được phát hiện ngày 7/2.

Nạn nhân trong vụ án là Bao Dan Ping (Bao Đan Bình, 30 tuổi, quê ở Côn Minh, Trung Quốc). Cô gái này nhập cảnh Việt Nam tháng 12/2019 và thị thực có giá trị đến tháng 3/2020.

Có phải dẫn độ tội phạm về Trung Quốc?

Trao đổi với Zing.vn, luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết dẫn độ là việc cơ quan chức năng Việt Nam chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước ta. Pháp luật Việt Nam quy định về dẫn độ ở Luật Tương trợ Tư pháp năm 2007.

Khi nghi can có dấu hiệu phạm tội (xác định nghi can là thủ phạm), căn cứ vào Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam và các hiệp định song phương, đa phương về tư pháp để dẫn độ tội phạm giao cho nước ngoài xử lý theo luật pháp nước họ.

"Hiện nay nước ta với Trung Quốc đã ký Hiệp định Tương trợ Tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự (năm năm 1998) và một số hiệp định song phương khác", luật sư Dũng nêu.

Trước tiên, căn cứ Điều 23 Hiệp định Tương trợ Tư pháp, cơ quan công an Việt Nam sẽ tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ, sẽ lấy lời khai của người làm chứng, người bị hại và bị can, tiến hành giám định, khám nghiệm tư pháp và tiến hành các hành vi tố tụng khác có liên quan đến việc điều tra. Sau đó, tùy vào trường hợp để có thể dẫn độ hay không.

"Một vụ án hình sự như vụ án giết người mà cả hung thủ và nạn nhân đều là người nước ngoài, tôi nghĩ, sẽ có rất nhiều tình tiết phức tạp có khả năng phải dẫn độ nghi can ra nước ngoài phục vụ công tác tố tụng hình sự", luật sư Dũng nhận định.

Trong khi đó luật sư Trần Hải Đức (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng trong trường hợp này, nghi phạm thực hiện hành vi trên lãnh thổ Việt Nam nên sẽ bị điều tra, xét xử theo pháp luật Việt Nam. TAND địa phương, cụ thể là TAND Đà Nẵng có quyền xét xử, theo Điều 269, Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Trả lời tại họp báo chiều 7/2, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết sau khi bắt được nghi phạm, cơ quan chức năng đã thông qua Sở Ngoại vụ thông báo vụ án cho phía Trung Quốc. Tuy nhiên, do một nghi phạm nữ là đồng phạm với Xiao vẫn đang quanh co chối tội nên cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh.

Về biện pháp xử lý, đại tá Mưu nói nghi phạm đang tạm trú tại Đà Nẵng và thực hiện hành vi giết người tại địa phương nên sẽ xử lý theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

"Không có việc trục xuất nghi phạm này về nước. Anh ta thực hiện hành vi phạm tội tại Đà Nẵng thì các cơ quan tố tụng của địa phương xử lý theo pháp luật nước ta", đại tá Mưu khẳng định và cho biết sẽ sớm kết thúc điều tra để chuyển hồ sơ vụ án sang các cơ quan tố tụng xử lý.

Luật sư Nguyễn Thị Kiều Duyên (Văn phòng Luật sư Vinh Phú, Chi nhánh Đà Nẵng) khẳng định trong vụ án này có yếu tố nước ngoài nên căn cứ điểm b, khoản 5, Điều 163, Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 thì thẩm quyền điều tra là của Công an Đà Nẵng.

Giết người man rợ

Với hành vi giết người, chặt xác, nghi phạm trong vụ án này sẽ phải đối diện với quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo điểm i khoản 1 điều này, người nào giết người thuộc trường hợp man rợ thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Luật sư Trần Hải Đức nêu quan điểm trong quá trình điều tra, nếu làm rõ nghi phạm thực hiện hành vi giết người có động cơ đê hèn thì sẽ là tình tiết tăng nặng trong định khung hình phạt.

Đại tá Trần Mưu nhận định hành vi giết người của nghi phạm được chuẩn bị trước và có mục đích, động cơ rõ ràng. "Hành vi rất man rợ", đại tá Mưu nói.

Theo lời khai của nghi phạm, giữa anh ta và nạn nhân quen biết nên góp tiền đánh bạc tại sòng bài ở quận Ngũ Hành Sơn. Theo giao ước, nếu thắng thì hai bên sẽ chia nhau tiền, còn thua thì cùng chịu.

Ngày 6/2, cô gái họ Bao đưa cho Xiao 61.000 USD để đánh bạc nhưng thua hết. Theo thỏa thuận thì số tiền thua, mỗi người chịu một nửa. Tuy nhiên, nạn nhân lại không đồng ý chịu tiền thua mà đòi lại 61.000 USD .

Tối 6/2, cô gái 30 tuổi đến nơi Xiao thuê thọi đòi lại tiền nên hai bên xảy ra xô xát. Lúc này, thanh niên 27 tuổi dùng sợi dây thừng siết cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, nghi phạm dùng dao phân xác nạn nhân thành nhiều khúc bỏ vào túi nylon và và vali rồi ném xuống sông Hàn phi tang.

Sáng 7/2, người dân đi tập thể dục phát hiện một chiếc vali trôi trên sông Hàn, phía dưới chân cầu Trần Thị Lý. Mở ra xem, mọi người phát hiện bên trong là một số bộ phận cơ thể.

Ít phút sau, người dân phát hiện thêm phần đầu nổi phía bờ đông sông Hàn thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Công an Đà Nẵng sau đó đã rà soát thông tin nạn nhân, trích xuất camera quanh khu vực tìm thấy thi thể cô gái.

Đến 11h cùng ngày, các trinh sát phát hiện có người đàn ông Trung Quốc ở trong một căn nhà ở quận Ngũ Hành Sơn có dấu hiệu khả nghi nên bao vây. Sau đó, được lệnh của Giám đốc Công an Đà Nẵng, các trinh sát ập vào căn nhà, khống chế nghi phạm.

