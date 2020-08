Nghi phạm bắn 2 người thương vong khai từng đánh nữ nạn nhân gãy tay vì thách thức nợ nần

Sáng 29-8, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên xác nhận thông tin cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Văn Tú (32 tuổi, trú tại tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), là nghi phạm bắn 2 người thương vong ở Thái Nguyên, để điều tra về tội Giết người.

Nông Văn Tú là nghi phạm gây ra vụ nổ súng khiến 2 người thương vong tại phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên tối 26-8 vừa qua.

Nông Văn Tú, nghi phạm bắn 2 người thương vong, tại cơ quan công an

Theo lời khai ban đầu của Nông Văn Tú, vào năm 2017, chị Trần Thị Tr. (33 tuổi, trú tại tổ 19, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên) nợ Tú 50 triệu tiền mặt nhưng chị này không trả, mặc dù Tú đã nhiều lần đòi. Sau đó, chị Tr. có những lời lẽ thách thức Tú về việc không trả nợ nên sau đó Tú đã đánh chị Tr. gãy tay.

Khi chị Tr. vào viện, vợ Tú đến đưa 30 triệu đồng xin bỏ qua. Sau đó, chị Tr. làm đơn trình báo công an và đòi Tú thêm 160 triệu đồng để rút đơn. Tuy nhiên, gia đình Tú chỉ góp đủ 120 triệu đồng và đã xin nhiều lần nhưng chị Tr. không đồng ý.

Đến tối 26-8, Tú hẹn chị Tr. để giải quyết. Quá trình trao đổi, chị Tr. có lời nói thách thức nên Tú đã rút súng bắn chị Tr. và chồng là anh Nguyễn Tiến T. (SN 1988, thường trú tại tổ 21, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) bị thương nặng.

Chị Tr. và anh T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên chị Tr. đã tử vong. Anh T. bị thương tại vùng ngực do bị 1 vết đạn bắn đã được chuyển xuống bệnh viện ở Hà Nội điều trị.

Sau khi gây án bắn 2 người thương vong, Nông Văn Tú đã bỏ trốn sang địa phận tỉnh Bắc Giang nhưng bị bắt giữ ngay trong đêm 26-8.

Tác giả: B.H.Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động