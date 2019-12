Nghi án bị sàm sỡ, người phụ nữ đẩy chết hàng xóm rồi kéo thi thể ra bờ sông giấu

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 28/12, tại thôn Sàng Bến, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Lúc này, ông La Văn H. (SN 1955, trú tại xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn) sang nhà hàng xóm là bà Nguyễn Thị Quý (SN 1951, trú cùng địa chỉ trên) chơi. Tại đây, bà Quý đã đẩy ông H. ngã tử vong.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn cho biết: “Vào khoảng 20h30, ngày 28/12, tôi có nhận được điện thoại bà Quý về việc, bà đã đẩy ngã ông H. tử vong và muốn đến UNBD xã đầu thú. Ngay sau đó, Công an xã Tân Quang đã đưa bà Nguyễn Thị Quý đến trụ sở Công an huyện Lục Ngạn để lấy lời khai.

Cơ quan công an có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Theo lời khai của bà Quý, vào khoảng 9h sáng 28/12, ông La Văn H. sang hàng xóm là bà Quý chơi. Do uống rượu say nên ông H. có hành động sàm sỡ với bà Quý khiến bà tức giận và đẩy ông H. ngã nằm gục xuống đất. Lúc này, do tưởng ông H. chỉ bất tỉnh tạm thời nên bà H. liền đi vào nhà. Một lúc lâu sau, thấy ông H. chưa tỉnh lại, bà Quý ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện nạn nhân đã tử vong. Quá sợ hãi, bà Quý liền kéo thi thể nạn nhân ra khu vực bờ sông của thôn cách nhà vài km để giấu rồi về nhà. Tuy nhiên, sau đó, bà H. đã ra đầu thú”.

Thi thể ông H. được phát hiện ở bờ sông.

Ngay sau khi tiếp nhận lời khai của bà Quý, Công an huyện Lục Ngạn phối hợp cùng cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ án để điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, gia đình bà Quý và ông H. vẫn thường qua lại nhà nhau. Bản thân 2 gia đình trước đó cũng không xảy ra mâu thuẫn hãy cãi cọ gì. “Bình thường, bà Quý thường ở cùng con trai chứ không thường xuyên ở nhà. Trước khi xảy ra vụ việc, 2 gia đình vẫn qua lại, thi thoảng còn tổ chức ăn cơm cùng nhau”, vị lãnh đạo Công an xã thông tin thêm.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Khánh Ngân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin