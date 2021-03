Nghẹt thở giải cứu nữ sinh đu lơ lửng lan can tầng 3 trường THCS ở TP.HCM

Ảnh cắt từ clip.

Tối 2/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông giải cứu nữ sinh đu 2 tay, treo lơ lửng thân mình ở lan can tầng 3 của một ngôi trường trên địa bàn quận 1, TP.HCM.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh mặc đồng phục của ngôi trường đu 2 tay ở lan can trên tầng 3, trong khi nhiều người bên dưới la hét, hô hoán.

Trong lúc tưởng chừng như nữ sinh đuối sức gần rơi xuống, một người đàn ông có mặt kịp thời ở phía hành lang, cầm tay kéo em này thoát vào bên trong an toàn.

Qua tìm hiểu của PV, sự việc được cho xảy ra vào tối 2/3 tại trường THCS Minh Đức, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1.

“Cô bé có ý định tự tử. Nhiều người đi đường đã dừng lại để theo dõi và khuyên ngăn. Rất may có người ở bên trong đưa tay cứu kịp thời, em học sinh thoát nạn trong gang tấc”, người quay lại đoạn clip chia sẻ.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nguồn video: Mạng xã hội giao thông

Tác giả: Bùi Tư

Nguồn tin: Báo Giao thông