Nghệ An: Xử phạt thiếu niên bốc đầu xe máy qua hình ảnh từ facebook

Trước đó, ngày 25/1, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện 1 đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội Facebook ghi lại hình ảnh 2 nam thanh niên có hành vi lái xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm và bốc đầu xe, di chuyển trên tuyến đường QL.48C, đoạn qua địa phận thị trấn Quỳ Hợp.

Hình ảnh 2 nam thanh niên có hành vi lái xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm và bốc đầu xe (ảnh cắt từ clip).

Sau khi ghi nhận thông tin, Công an huyện Quỳ Hợp đã tiến hành xác minh và xác định người điều khiển phương tiện trong đoạn clip là L.V.T sn 2005 (trú tại xóm Bản Tèo, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) và người ngồi sau là N.Đ.A sn 2005 (trú tại xóm Hợp Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).

Ngày 29/1/2021, Công an huyện đã mời anh T và anh Đ lên trụ sở làm việc. Qua buổi làm việc, T đã thừa nhận là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong clip trên.

Công an huyện đã lập biên bản và ra quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục 2 thiếu niên nhận rõ hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Hai thiếu niên có hành vi lái xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm và bốc đầu xe nhận rõ hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

L.V.T bị xử phạt về các hành vi: Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; Không đội mũ bảo hiểm; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên; Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”. Tổng mức phạt: 4.250.000đ. và xử phạt số tiền 1,4 triệu đối với chị V.T.N về hành vi để cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật điều khiển xe tham gia giao thông.

Tác giả: Hà Tây

Nguồn tin: congluan.vn