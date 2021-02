Nghệ An: Xử phạt những người ra đường không đeo khẩu trang

TP. Vinh xử phạt tất cả các trường hợp không eo khẩu trang khi ra đường và dến nơi công cộng. Ảnh minh họa

Trước biễn biến phức tạp của địch COVID-19, trên cả nước đã có nhiều tỉnh, thành có nhiều ca nhiễm, đặc biệt hiện nay số lượng công dân từ các tỉnh, thành phố trên cả nước và nước ngoài trở về TP Vinh ăn Tết rất nhiều.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An, ngày 9/2, UBND TP.Vinh (Nghệ An) đã có văn bản gửi các phường, xã trên địa bàn và Công an TP. Vinh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND TP.Vinh yêu cầu UBND các phường, xã tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và UBND TP. Vinh về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời khẩn trương thông báo trên hệ thống truyền thanh cơ sở và yêu cầu mọi người dân khi đi ngoài đường, tại nơi công cộng bắt buộc phải đeo khẩu trang.

UBND TP.Vinh cũng yêu cầu Công an thành phố, UBND các phường, xã tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý đối với những trường hợp không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là không đeo khẩu trang khi đi ngoài đường, tại nơi công cộng.

Tác giả: Từ Thành

Nguồn tin: Báo Sức khỏe & Đời sống