Nghệ An: Xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép tại nhà máy gạch sông Gang

Ngày 26/10, thông tin từ chính quyền thị trấn Thanh Chương (Thanh Chương - Nghệ An): Sau khi được kiểm tra, đôn đốc phía nhà máy gạch sông Gang đã tự tháo dỡ phần xây dựng trái phép.

Trước đó, theo thông tin phản ánh nhà máy gạch sông Gang đóng trên địa bàn thị trấn Thanh Chương có tổ chức xây dựng trái phép thêm một lò nung ngang. Do vị trí xây dựng nằm khuất sâu trong khuôn viên nhà máy nên rất khó phát hiện.

Chủ đầu tư xây dựng trái phép 1 lò nung khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Tiếp nhận thông tin phản ánh, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản đình chỉ thi công. Thời điểm kiểm tra, Chủ đầu tư đã xây dựng nhà lò có kích thước khoảng 7,9x80m và đã xây dựng cao khoảng 2,5m; Phần diện tích xây dựng lò trên đã vượt quá phần diện tích quy định theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền cho phép. Vị trí xây dựng tiếp giáp với lò hiện trạng đã được xây dựng từ trước.

Vị trí xây dựng khuất sâu trong khuôn viên

Tại thời điểm kiểm tra Chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng và các thủ tục pháp lý khác. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công xây dựng công trình và tiến hành bổ sung hoàn tất Giấy phép xây dựng và các thủ tục pháp lý theo quy định trước ngày 22/10/2022. Đến thời hạn trên, Công ty CP Phúc Vinh chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo đúng quy định UBND thị trấn sẽ xử lý theo đúng quy định.

Chính quyền địa phương cho hay, sẽ kiên quyết xử lý, buộc Chủ đầu tư tháo dỡ phần xây dựng trái phép.

Được biết, Nhà máy gạch Tuynel sng Gang, thuộc Công ty CP Phúc Vinh, có địa chỉ tại thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Ngày 11/12/2013 Sở Xây dựng Nghệ An cấp Giấy phép xây dựng số 141/GP-SXD, cho phép xây dựng lò nung Tuynel với công suất 20 triệu viên/năm. Bao gồm: 1 hầm sấy, 1 hầm nung, có kích thước 81m x 2,6m ; hệ thống lò gồm 3 quạt hút khí nóng, quạt sấy và quạt nung cao 2,7m; ống khói cao 30m…

Video tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại huyện Thanh Chương

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ phần xây dựng trái phép, Công ty CP Phúc Vinh đã tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng. Chính quyền sẽ tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở tránh tình trạng tái phạm - thông tin khẳng định

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus