Nghệ An: Xe máy đối đầu với ô tô, nam thanh niên thiệt mạng

Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô bán tải màu trắng ( do một ngườ đàn ông điều khiển) và chiếc xe máy mang BKS 37M1-78034 do hai thanh niên (gồm 1 nam và 1 nữ chở nhau, chưa xác định được ai là người điều khiển) đi ngược chiều đã đâm vào nhau. Do cú đâm quá mạnh nên hai người trên chiếc xe máy bị văng ra xa, riêng nam thanh niên bị tử vong ngay tại chỗ, cô gái đi cùng hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm làm nam thanh niên tử vong tại chỗ

Nhận được tin báo lực lượng Công an xã đã kịp thời có mặt, khoanh vùng hiện trường để cơ quan chưc năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Hồng Sương

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An