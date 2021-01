Nghệ An: Xe khách vô tư chạy vượt tuyến, lực lượng chức năng ở đâu?

Xe khách Dương Thảo đón trả khách ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn

Thực trạng này không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà xe.

Vượt tuyến cả trăm km

Thời gian gần đây, Báo Giao thông liên tục nhận được phản ánh của các nhà xe chạy tuyến Vinh - Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

Theo đó, các xe khách chạy tuyến ngoại tỉnh có điểm cuối là huyện Con Cuông nhưng vượt hơn 100km lên tận thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn để đón, trả khách. Vào cuộc điều tra, PV ghi nhận phản ánh trên là hoàn toàn chính xác.

Chiều 21/1, PV tận thấy xe khách giường nằm BKS 51B - 296.14 của nhà xe Hải Thảo (chỉ được cấp lệnh tại bến Con Cuông) nghênh ngang chạy vượt tuyến lên tận huyện Kỳ Sơn rồi đứng đón khách ở khu vực khối 5, thị trấn Mường Xén.

Hệ thống đèn led ở kính trước xe hiện dòng quảng cáo “Sài Gòn - QL14 - Mường Xén” khiến những người không biết dễ hiểu nhầm xe này chạy chuyên tuyến. Sau khoảng hơn 1 giờ lên trả khách, rửa xe và đón khách, đến 18h chiếc xe này rời đi.

Tiếp đó, lúc 18h45 tối cùng ngày, một xe khách BKS 37B - 025.10 của nhà xe Nghĩa Mai (chỉ được cấp đầu bến tới Con Cuông) nhưng cũng vô tư vượt thêm hơn 100km, vào trong bãi gửi xe chợ Mường Xén để trả khách và hàng hóa.

Sau khi mọi việc hoàn tất, nhà xe này lại vội vã quay đầu về xuôi. Dọc hành trình, xe này cũng sẵn sàng đón bắt khách ở bất cứ nơi đâu.

Tương tự, xe khách BKS 51B - 261.49 của nhà xe Dương Thảo được cấp lệnh đầu bến tới Con Cuông nhưng cũng chạy vượt tuyến lên Kỳ Sơn. Chiêu bài chung của các xe này là công khai quảng cáo có tuyến lên Kỳ Sơn đến đón và trả khách. Họ không chỉ tranh khách của các xe cùng tuyến đường dài mà còn tranh cả khách tuyến ngắn của các xe huyện khiến các nhà xe càng bức xúc.

“Họ không những chạy vượt tuyến để trả khách mà họ còn công khai đón khách, tranh mối hàng của nhà xe địa phương khiến chúng tôi bức xúc. Chúng tôi cũng đã phản ánh lên các cơ quan chức năng nhưng không thấy lực lượng nào đứng ra xử lý”, một nhà xe trên tuyến xin giấu tên bức xúc.

Đúng như phản ánh, trong 2 ngày PV theo chân các xe vượt tuyến trên đoạn từ Con Cuông lên Kỳ Sơn, cả quãng đường độc đạo hơn 100km QL7 không có lực lượng nào kiểm tra, xử lý.

Cũng theo tố cáo của các nhà xe chạy tuyến Mường Xén - Vinh, ngoài các xe kể trên còn có một số xe thường xuyên có hành vi vượt tuyến tranh giành khách như: Xe BKS 48B - 007.57 (nhà xe Dương Thảo), 47B - 005.58 (nhà xe Phúc Tuyết), 51B - 296.50 (nhà xe Hải Thảo), 51B - 501.11 (nhà xe Hưng Nga)…

Cố tình vi phạm sẽ thu hồi phù hiệu

Xe khách Nghĩa Mai trả khách ngay trong bãi gửi xe Chợ Mường Xén, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn

Kiểm tra sơ bộ trên hệ thống theo dõi hoạt động vận tải của Sở GTVT Nghệ An, một cán bộ Sở này cho biết: “Đúng là có 3 xe khách BKS 51B - 296.14, 51B - 261.49 37B - 025.10 được cấp phép hoạt động có một đầu bến là ở bến xe Con Cuông. Những xe còn lại hiện chưa xác định rõ chạy tuyến nào, cũng không kiểm tra được hành trình. Các xe do đầu Nghệ An cấp phép thì sẽ tra ra ngay, còn nếu do tỉnh bạn cấp thì việc tra cứu sẽ mất thời gian hơn”.

Phải nói thêm rằng, thực trạng xe chạy vượt tuyến đón, trả khách đã từng được Báo Giao thông phản ánh.

Điển hình như trường hợp nhà xe Kha Sơn và Đương Hương của HTX Vận tải Hòa Quang (Nghệ An) được cấp phép khai tác vận tải tuyến cố định từ Bến xe khách huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) ra Bến xe khách Nước Ngầm (TP Hà Nội). Nhưng 2 nhà xe này đều thường xuyên chạy vượt tuyến lên tận Bắc Giang và Bắc Ninh để đón, trả khách.

Thượng úy Trần Văn Hướng - cán bộ Đội CSGT Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, quá trình tuần tra, kiểm soát, đội cũng đã phát hiện và xử lý các trường hợp xe khách chạy sai hành trình, chạy vượt tuyến.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp là xe hợp đồng đưa đón công nhân về quê ăn Tết, tại thời điểm kiểm tra, lái xe xuất trình được đầy đủ hợp đồng vận tải khách theo quy định.

Cũng theo Thượng úy Hướng, thực hiện chỉ đạo Công an tỉnh về mở đợt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT - ATGT trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thời gian tới Đội CSGT Công an Kỳ Sơn sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát siết chặt các hoạt động vận tải khách trên địa bàn. Phối hợp với các lực lượng chức năng khác khép kín địa bàn nhằm tránh kẽ hở cho các nhà xe lợi dụng để vượt tuyến sai quy định.

Trong khi đó, ông Nguyễn Viết Hùng, Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Sở GTVT Nghệ An cho biết, Phòng sẽ phối hợp với Thanh tra Sở GTVT kiểm tra và xác minh, nếu có đúng thực trạng như PV phản ánh thì sẽ giao cho thanh tra lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời nhắc nhở, phê bình nhà xe, doanh nghiệp vận tải đó. Nếu vẫn cố tình vi phạm thì phòng sẽ đề xuất lên Ban Giám đốc để thu hồi phù hiệu vận tải.

“Đối với lỗi vi phạm này, trước nay Sở GTVT Nghệ An đã xử lý vi phạm rất nhiều trường hợp. Sau đó, các doanh nghiệp, đơn vị, nhà xe cơ bản chấp hành tốt. Gần đây nhất, Sở đình chỉ hoạt động tuyến đối với nhà xe Vinh Chung ở TX Cửa Lò, do sau khi bị xử phạt, nhà xe này vẫn cố tình vi phạm nhiều lần”, ông Hùng cho biết thêm.

Tác giả: Văn Thanh - Sỹ Hòa

Nguồn tin: atgt.vn