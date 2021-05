Nghệ An: Vì sao vụ TNGT thương tâm với 12 phiên tòa chưa có hồi kết?

Diễn biến sự việc

Sự việc xảy ra vào tối ngày 11/9/2019, anh Lê Tiến Thành (quê quán: khối Tân Mai, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn) - PV của Tòa soạn Môi trường và Đô thị VN trên đường đi công tác về thì xảy ra vụ tai nạn với xe ô tô đầu kéo của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đông Mận (Hải Phòng). Vụ tai nạn xảy ra tại đường mòn HCM đoạn đi qua xóm 4, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn khiến anh Lê Tiến Thành tử vong sau khi đưa đến bệnh viện, xe ô tô và nhiều tài sản trên xe hư hỏng nặng.

Ngày 28/11/2019, Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án hình sự Nguyễn Toàn Thắng về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và tuyên bị cáo Nguyễn Toàn Thắng 12 tháng tù giam (mười hai) và buộc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đông Mận bồi thường dân sự cho bị hại. Sau khi tuyên án, bị cáo Nguyễn Toàn Thắng đã nhận thức được sai trái của mình và không có ý kiến gì. Về phía Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đông Mận không chấp nhận với bản án về mặt dân sự nên đã kháng cáo lên Tòa phúc thẩm.

Hàng chục phiên tòa được mở ra nhưng vụ TNGT vẫn chưa có hồi kết. Về phía Công ty TNHH TM Đông Mận thường xuyên vắng mặt...

Sau 4 phiên Tòa phúc thẩm (vì lý do đa số các phiên tòa đại diện Công ty Thương mại TNHH tổng hợp Đông Mận đều vắng mặt). Ngày 22/06/2020 Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mới đủ điều kiện để xét xử. Trong quá trình xét xử do phần hình sự hai bên không kháng cáo nên Tòa phúc thẩm không xem xét. Còn phần dân sự do bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn có nhiều sai sót và bất cẩn trong điều tra xét xử, cho nên Tòa án phúc thẩm đã hủy phần dân sự của bản án sơ thẩm và giao cho Tòa án huyện Nghĩa Đàn xét xử lại theo trình tự sơ thẩm.

Sau 2 phiên tòa Sơ thẩm xét xử lại đều bị hoãn, đến ngày 24/11/2020 Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lại công khai vụ án hình sự Nguyễn Toàn Thắng về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Về bị cáo Nguyễn Toàn Thắng phiêu tòa sơ thẩm lần 1 đã tuyên 12 tháng tù giam (mười hai) do trong đơn kháng cáo của bị hại không kháng cáo nên phiên tòa sơ thẩm xét xử lại không xem xét. Về phần dân sự đối với Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đông Mận Tòa án đã tuyên buộc Công ty phải bồi thường dân sự cho bị hại tổng là: 145.152.000 đồng và nuôi dưỡng hai cháu mỗi tháng 800.000 đồng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, đại diện Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đông Mận không đồng ý với bản án về phần dân sự nên lại tiếp tục kháng cáo lên Tòa phúc thẩm.

Có mặt tại phòng xử án của Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn chứng kiến cảnh ba mẹ con chị Thăng vợ của anh Lê Tiến Thành với khuôn mặt thất vọng ra về với bộ dạng hết sức mệt mỏi, chúng tôi đã trao đổi với chị Thăng, chị khóc lóc và nói: “Kể từ khi chồng tôi qua đời rồi ngày mai táng cũng như các ngày lễ theo phong tục cho đến nay về phía Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đông Mận cũng như lái xe chưa bao giờ vào thắp cho chồng tôi dù là một thẻ nhang, mặc dù họ vào đây rất nhiều lần, tôi thấy cũng là con người với nhau mà sao họ bạc bội vậy? thậm chí đến khi Tòa án xét xử họ lại gây khó khăn, khi thì vắng mặt bên Công ty, khi thì vắng mặt lái xe, đến khi xử rồi lại kháng cáo đi kháng cáo lại nhiều lần làm cho ba mẹ con tôi vô cũng khổ cực, thôi thì Tòa án để chồng tôi hết tang mạn phục đi rồi xử luôn vậy? buồn thật”.

Trước đó, ngày 02/11/2020 Môi trường và Đô Thị Việt Nam điện tử có đăng tải bài viết“Nghệ An: Vụ TNGT mở 8 phiên tòa chưa xử xong. Tình người ở đâu?”. Bài viết nói về sự sai sót bất cẩn tại bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn và những chiêu trò của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đông Mận cố tình kéo dài, dày xéo lên nỗi đau gia đình bị hại, gây tổn thất tinh thần nặng nề, nỗi đau ngày càng chồng chất lên khi đã gần đến giỗ thứ 2 của chồng mình, nhưng chị Lê Thị Thăng vẫn phải đi làm đơn cầu cứu khắp nơi mong vụ việc được giải quyết dứt điểm để mẹ trẻ con thơ ổn định tinh thần và cuộc sống.

Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đông Mận đùa giỡn pháp luật, dày xéo nỗi đau gia đình bị hại?

Người bảo vệ quyền lợi cho Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đông Mận là Luật sự Vũ Hồng Tuyển Văn phòng luật sư Lam Sơn, Đoàn luật sư thành phố Hải Phòng. Trong các phiên tòa mặc dù đã được Tòa án phát trông báo triệu tập trước 1 tuần nhưng về phía Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đông Mận thường xuyên vắng mặt không có lý do. Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn đã phải hoãn đi hoãn lại rất nhiều lần mới mở được phiên tòa sơ thẩm xét xử lại. Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử lại, bị cáo Nguyễn Toàn Thắng, bị đơn dân sự và người bảo vệ quyền lợi cho Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đông Mận là Luật sự Vũ Hồng Tuyển đã được Tòa án triệu tập hợp lệ để tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt nhiều lần. Vì vậy, Căn cứ khoản 2 Điều 290 và điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Toàn Thắng, bị đơn dân sự và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn dân sự.

Bản án số: 64/2020/HSST, ngày 24/11/2020 của Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An.

Trước đó tại 2 phiên tòa Sơ thẩm xét xử lại đều bị hoãn, phía bị cáo và đại diện Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đông Mận lại tiếp tục xen kẽ nhau vắng mặt không có lý do gây khó khăn cho việc xét xử. Cụ thể: (phiên tòa Sơ thẩm ngày 30/9/2020 khi bị cáo có mặt thì về phía Cty nói trên vắng mặt không có lý do; phiên tòa tiếp theo và chiều 29/10/2020 đại diện Cty có mặt nhưng bị cáo không có mặt cũng như không có lý do).

Điều đáng nói về những việc làm của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đông Mận ở đây là mặc dù không đến tham gia phiên tòa, sử dụng mọi cách để hoãn phiên tòa hết lần này đến lần khác nhưng sau khi phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án thì lại nhanh chóng trong việc làm đơn kháng cáo lên tòa án cấp phúc thẩm. Nhằm mục đích khiến cho người nhà của bị hại ngày càng mệt mỏi hơn, cho dù bên phía người bị hại là bố mẹ già gần bảy 70 tuổi bệnh tật năm này qua năm khác, vợ trẻ con thơ vẫn đầu thắt khăn tang cố gắng đến từng phiên tòa một để muốn giải quyết dứt điểm vụ việc. Nhưng đáp lại những điều đó, phía bên Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đông Mận lại như đang đùa giỡn, dày xéo lên nỗi đau của gia đình anh Lê Tiến Thành.

