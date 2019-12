Nghệ An: Vì món nợ 200 triệu đồng lô đề người đàn ông cứa cổ anh họ rồi tìm cách phi tang

Your browser does not support the video tag.

Ngày 31/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Hồ Đăng Kế (SN 1973), quê ở xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (tạm trú ở thị trấn Đông Anh, TP.Hà Nội) về tội Giết người.

Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Đăng Kế cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ vụ án, Hồ Đăng Kế và anh Hồ Đăng H. (SN 1969) là anh em con chú, con bác với nhau. Theo lời kể của Kế, vào tháng 4/2018 anh H. đã rủ rê, lôi kéo Kế tham gia đánh bạc ăn tiền bằng hình thức ghi lô, đề. Quá trình đánh bạc, Kế ghi lô đề thông qua anh H. và thường bị thua dẫn đến nợ nần.

Đến đầu tháng 5/2019, anh H. liên tục gọi điện thúc giục Kế phải trả nợ tiền ghi lô, đề. Tối 11/5, Hồ Đăng Kế đi xe khách từ Hà Nội về quê với mục đích gặp anh H. để tính toán tiền nợ và xin hoãn trả nợ một thời gian.

Bị cáo Hồ Đăng Kế.

Khoảng 4h ngày 12/5, Kế đến tìm gặp anh H. hai bên xác định Kế còn nợ hơn 200 triệu đồng. Do chưa có tiền nên Kế xin hoãn trả nợ thì bị anh H. tát 3 cái vào mặt.

Tiếp đó, anh H. yêu cầu Kế phải đi vay mượn, trả cho mình 100 triệu đồng ngay trong ngày. Hồ Đăng Kế đồng ý với điều kiện phải gọi thêm chị Nguyễn Thị Hảo, (người chung sống với anh H.) để ba mặt một lời vì cho rằng tiền ghi lô, đề là nợ chung giữa anh H. và chị Hảo.

Tuy nhiên, đến 8h30 cùng ngày, anh H. đổi ý, yêu cầu Kế phải vay số tiền 200 triệu đồng để trả nợ. Dù Kể trả lời không được “vì ở quê lấy đâu ra nhiều tiền thế” nhưng anh H. vẫn ép buộc bằng được.

Để ép Kế trả nợ, anh H. lấy xe máy chở Kế sang bên ngoại ở xã Quỳnh Liên (huyện Quỳnh Lưu) để vay tiền. Trên đường đi phát hiện để quên điện thoại nên Kế quay xe máy về nhà H. Về đến nhà, Kế đi lấy điện thoại, thấy trên sập gỗ có một con dao rọc giấy nên Kế lấy bỏ vào túi quần.

Lúc ra sân, anh H. tiếp tục yêu cầu Kế gọi điện cho người định vay tiền nhưng Kế không chịu. Giữa hai người xảy ra cãi vã. Anh H. nắm áo kéo Kế lên ngồi trên xe máy. Khi Kế ngồi trên yên xe thì bị H. dùng cùi chỏ đánh vào mắt. Bức xúc, Kế lấy con dao cứa cổ anh H. khiến nạn nhân ngã xuống đất. Sau đó, Kế lấy tấm bạt và cây ngô che lên thi thể nạn nhân rồi thu dọn đồ đạc bỏ đi.

Cho rằng anh H. thay đổi ý định bắt mình đi vay từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng là do Hảo ép nên Kế tìm đến nhà người phụ nữ này. Tại đây, hai bên tính lại chuyện nợ nần thì xảy ra cãi nhau. Kế lấy con dao thủ sẵn cắt cổ chị Hảo thì nạn nhân chống cự và kêu cứu hàng xóm. Nghe tiếng hô hoán, hàng xóm sang phát hiện sự việc đã đánh Kế bất tỉnh. Chị Nguyễn Thị Hảo bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 15%.

Người nhà của bị cáo đã đền bù cho gia đình bị hại số tiền 122 triệu đồng, cho chị Hảo số tiền 100 triệu đồng. Người đại diện hợp pháp cho bị hại, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường dân sự vì đã thỏa thuận xong. Chị Hảo không có mặt tại phiên tòa nhưng cũng có đơn giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Hồ Đăng Kế 20 năm tù về tội Giết người.

