Nghệ An: Truy tìm đối tượng hình sự nguy hiểm trốn khỏi nhà tạm giam

Hình ảnh nhận dạng đối tượng Nhạc.

Ngày 22/11, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Lưu xác nhận và cho biết: một đối tượng hình sự nguy hiểm đã trốn khỏi nhà tạm giam của công an huyện, lực lượng chức năng đang truy bắt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 21/11, Trần Nhạc (sinh năm 1996, trú tại phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) là đối tượng tạm giam trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện.

Đối tượng nói giọng Huế, cao 1m65, màu da ngăm đen, mặt gãy, hơi móm. Khi bỏ trốn Nhạc mặc quần bò xanh đen, áo phông cộc tay màu xám đen, cắt tóc đầu đinh. Đây là đối tượng hình sự nguy hiểm, không thông thuộc địa bàn nên nhiều khả năng đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Địa điểm Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện đối tượng lần gần nhất là khu vực cánh đồng phía Tây sau Quán Đồng Khởi 1, Cây xăng Quỳnh Hồng. Công an huyện Quỳnh Lưu thông báo rộng rãi và kính đề nghị người dân tích cục phối hợp với lực lượng chức năng truy tìm đối tượng.

Công an lưu ý người dân, kiểm tra khu vực xung quanh nhà ở xem có đối tượng nào khả nghi có đặc điểm nhận dạng như trên hay không? Ngoài ra, kiểm tra lại tài sản trong gia đình xem có mất mát gì hay không? (Như: quần áo, mũ, nón, phương tiện đi lại, đặc biệt là xe máy...)

"Nếu phát hiện đối tượng nghi vấn kính đề nghị thông báo ngay cho Công an huyện Quỳnh Lưu qua số điện thoại: 02383.864.210 (trực ban Công an huyện Quỳnh Lưu) hoặc trực tiếp qua số điện thoại của các đồng chí Lãnh đạo Công an huyện: 0942.231.888 hoặc 0906. 287.222.

Công an huyện Quỳnh Lưu cam kết sẽ giữ bí mật thông tin của người cung cấp thông tin về đối tượng trên", thông báo của Công an huyện Quỳnh Lưu viết.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông