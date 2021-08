Nghệ An triển khai tiêm hơn 18.000 liều vaccine COVID-19

Có mặt tại điểm tiêm ở phường Quán Bàu một trong 4 điểm tiêm ở TP VInh do Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An phụ trách. Công tác bố trí triển khai tiêm chủng ở đây được chuẩn bị chu đáo và khoa học, từ khâu khai báo y tế tới, theo dõi sau tiêm… đảm bảo an toàn phòng dịch.