Nghệ An: Trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 34 giáo viên, giảng viên

UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2021 cho 34 thầy cô

Dự lễ có ông Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Trước đó, ngày 1/4/2021, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 445/QĐ-CTN phong tặng Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 917 nhà giáo trên địa bàn cả nước, trong đó Nghệ An vinh dự có 34 thầy cô.

Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 cho 34 thầy cô được tỉnh Nghệ An tổ chức trước thềm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ tôn vinh, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của 34 Nhà giáo ưu tú được phong tặng năm 2021.

“Các thầy cô chính là tấm gương tiêu biểu cho sự đam mê cống hiến, tâm huyết với nghề, tận tuỵ, yêu thương học trò; biểu tượng của sự hiểu biết và phẩm hạnh; là người truyền cảm hứng, thắp ngọn lửa đam mê học tập, tìm kiếm, khám phá tri thức, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước để học trò noi theo và kính trọng”, ông Bùi Đình Long nhấn mạnh.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cống hiến và tài năng của 34 Nhà giáo ưu tú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nỏi thêm, 2 năm học qua, ngành giáo dục tỉnh cũng như cả nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó nhiệm vụ đặt ra là làm sao vừa duy trì tổ chức các hoạt động dạy và học, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch để thực hiện tốt “mục tiêu kép”, hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Với mục tiêu đó, Phó Chủ tịch tỉnh mong muốn toàn ngành, cán bộ quản lý, giáo viên nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp giáo dục. Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn, thử thách.

34 Nhà giáo ưu tú năm 2021 tỉnh Nghệ An đến từ nhiều đơn vị trường học, trong đó có cả trường miền núi, vùng cao.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục cũng cần tiếp tục tổ chức tốt đánh giá, phân loại cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục, bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ. Gắn việc nâng cao kiến thức, năng lực sư phạm với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo. Qua đó, xây dựng đội ngũ nhà giáo của tỉnh đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong tình hình mới.

Ông Lê Văn Thông - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy và ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho giáo viên của tỉnh.

Với riêng các thầy cô giáo, trong bối cảnh giáo dục có nhiều đổi mới, cần không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp dạy học.

Quan trọng nữa là nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê nghề giáo, ý thức vai trò, sứ mệnh của người truyền cảm hứng để có thể khơi dậy và thổi bùng khát khao học tập của các thế hệ học trò.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2021 cho giáo viên, giảng viên trên địa bàn.

Về phía các Nhà giáo ưu tú mới được công nhận, Phó Chú tỉnh UBND tỉnh mong muốn thầy cô tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục. Lan toả hơn nữa ảnh hưởng của mình tới đồng nghiệp và học sinh, giữ gìn danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Sở Gíao dục và Đào tạo đã trao tặng Danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 34 nhà giáo thuộc ngành Giáo dục Nghệ An.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn