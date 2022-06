Nghệ An: Trang trại lợn ngang nhiên xả thải ra môi trường

Theo phản ánh của người dân xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), thời gian gần đây, trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Nông nghiệp Phúc Hoà thường xuyên xả nước thải chăn nuôi ra ngoài khiến môi trường xung quanh bị ô nhiễm nghiêm trọng, nước khe suối đen ngòm, bốc mùi hôi thối.

Trang trại lợn Phúc Hoà xả thải ra môi trường (Ảnh cắt từ clip).

Anh Tuấn, người dân địa phương cho biết: "Khoảng 18h30 ngày 6/6, khi tôi đi qua khu vực trại chăn nuôi lợn Phúc Hoà thì phát hiện mùi hôi thôi bốc lên nồng nặc. Đi sát lại tường rào của công ty, tôi tận mắt chứng kiến họ đang dùng máy bơm công suất lớn để bơm nước ra khe Su. Màu nước đen kịt, bọt trắng và bốc mùi kinh khủng. Nước thải từ khe Su sẽ chảy vào con đập để tưới tiêu phục vụ sản xuất cho bà con xã Nghi Công Bắc. Trại này nuôi gần 30.000 con lợn nên số lượng chất thải là rất nhiều".

Khe Su nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối sẽ chảy ra con đập phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp.

"Cứ nhằm khoảng thời gian chuẩn bị có mưa lớn là nước từ hồ chứa trại lợn lại được bơm xả ra khe Su vào những khoảng thời gian khuya hoặc chiều muộn để tranh sự giám sát của người dân địa phương. Từ trang trại lợn đến nhà dân chúng tôi chỉ khoảng 500m, dòng khe lại chảy qua khu dân cư nên mùi hôi thối ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của nhân dân", anh Tuấn cho biết thêm.

Nước thải được xả trực tiếp ra khe Su.

Trao đổi với Phóng viên Tạp chí Điện tử Kinh tế Môi trường, ông Nguyễn Duy Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Công Bắc cho biết: "Tình trạng này đã xảy ra khá lâu nhưng vì họ xả trộm nên chính quyền địa phương khó nắm bắt. Đến khi người dân thấy đập nước bị hôi thối và phát hiện trại lợn đang xả trực tiếp thì xã mới biết. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra tình trạng xả thải của trang trại".

Toàn cảnh trang trại lợn nằm sát lòng Khe Su

Bà Trương Thị Thanh Huyền - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Nghi Lộc cho biết: "Ngày 16/5, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Công ty Phúc Hoà ngừng nhập lợn mới và yêu cầu giám sát khắc phục các tồn tại về công tác bảo vệ môi trường sau khi có văn bản tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Lý do là vì trại lợn này đã không báo cáo với chính quyền địa phương về việc lợn nuôi bị chết và chưa hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Sau khi nhận được thông tin trang trại xả thải, Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường cử người lên để kiểm tra, làm việc theo thủ tục".

Theo văn bản của sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An, Dự án tổ hợp chăn nuôi heo thịt công nghệ cao của Công ty TNHH Nông nghiệp Phúc Hoà đi vào hoạt động từ tháng 12/2021 khi chưa sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi theo quy định tại Luật Chăn nuôi năm 2018; Chưa được sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Tác giả: Nguyễn Công - Hồ Ngọc

Nguồn tin: kinhtemoitruong.vn