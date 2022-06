Nghệ An tìm nhà đầu tư cho dự án khu đô thị hơn 1.300 tỷ ở Hưng Nguyên

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An vừa có thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án khu đô thị tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên.

Dự án có quy mô hơn 15,96ha với 374 căn nhà ở thấp tầng (liền kề, biệt thự), chiều cao 3,5 tầng; 2 tòa nhà ở chung cư cao 18 tầng; 3 trung tâm thương mại cao 5 tầng; trường mầm non cao từ 1-3 tầng…

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án hơn 1.316 tỷ đồng, trong đó: chi phí xây dựng khoảng 1.290 tỷ đồng, chi phí đến bù giải phóng mặt bằng hơn 26,2 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 91,2 tỷ đồng.

Thời hạn thực hiện dự án không quá 50 năm, kể từ ngày giao đất cho nhà đầu tư. Dự án dự kiến được hoàn thành trong vòng 6 năm, tính từ ngày đủ điều kiện khởi công theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu đầu tư dự án là xây dựng khu đô thị tại thị trấn Hưng Nguyên đồng bộ, hiện đại, đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cảnh quan đô thị, văn minh thương mại; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan đảm bảo hoàn chỉnh, khớp nối với các dự án khác trong khu vực, hài hòa giữa khu vực phát triển mới và khu vực hiện hữu; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương huyện Hưng Nguyên nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: vietnamfinance.vn