Nghệ An: Tiếp nhận 60 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống COVID-19

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, kết quả vận động, ủng hộ phòng, chống COVID-19 toàn tỉnh Nghệ An đến thời điểm 17h30 ngày 01/7/2021:

Tổng đăng ký toàn tỉnh: 62,30 tỷ đồng (tiền đăng ký 55,04 tỷ đồng, giá trị hàng quy đổi 7,26 tỷ đồng).

Cụ thể: Đăng ký tại tỉnh: Tổng có 282 đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm: Tổng đăng ký: 19,10 tỷ đồng (tiền đăng ký 17,19 tỷ đồng, giá trị hàng hóa quy đổi 1,91 tỷ đồng).

Đăng ký tại huyện: 43,20 tỷ đồng (tiền: 37,85 tỷ đồng; giá trị hàng quy đổi: 5,35 tỷ đồng).

Trong tổng số tiền đã đăng ký thì đến thời điểm hiện tại, Nghệ An đã tiếp nhận với tổng số 60,09 tỷ đồng (Tiền 53,40 tỷ; hàng 6,69 tỷ).

Trong 1 diễn biến liên quan, trước đó, ngày 28/5, bà Nguyễn Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Nghệ An đã đến thăm và tặng quà động viên lực lượng công an xã và các chốt phòng chống dịch tại xã Nghi Diên.

Mới đây, ngày 1/6, cũng tại địa phương này, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc và UB MTTQ huyện Nghi Lộc đã thăm, tặng quà và động viên lực lượng công an xã và các chốt phòng chống dịch nơi đây.

Theo Thiếu tá - Trần Văn Đồng, Trưởng Công an xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc cho biết: Trong thời gian qua, lực lượng công an xã Nghi Diên và cơ quan chức năng đã gồng mình hết sức để đảm bảo phòng chống dịch được an toàn tuyệt đối. Được sự quan tâm của cơ quan chức năng và lãnh đạo địa phương là niềm động viên quý báu để anh em chiến sỹ và địa phương làm thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống COVID-19

Được biết, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc là địa phương có 02 trường hợp F0 và lực lượng chức năng đã phong tỏa 4 xóm trên địa bàn.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn