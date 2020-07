Nghệ An thu hồi, chấm dứt hoạt động 176 dự án đầu tư chậm triển khai

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Nghệ An đã thu hồi, chấm dứt hoạt động đối với 8 dự án đầu tư, đưa tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh bị chấm dứt, thu hồi đến nay là 176 dự án.

Tại Nghệ An, việc thu hút các dự án đầu tư đang gặp nhiều khó khăn và có xu hướng giảm so với những năm trước. Đầu năm 2020 đến nay, thu hút đầu tư của tỉnh giảm so với cùng kỳ năm 2019 (số lượng dự án giảm 40%, tổng vốn đăng ký giảm 52,8%).

Trong khi đó, các dự án đầu tư thu hút được vào địa phương chủ yếu là các dự án có quy mô nhỏ, chưa có dự án lớn mang tính động lực (chỉ có 8/33 dự án cấp mới có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng).

Mặt khác, một số dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư kéo dài dẫn đến việc đến nay vẫn chưa thể triển khai (đơn cử, như Khu công nghiệp Hoàng Mai I; Xi măng Hoàng Mai 2; Bến 7,8 cảng Cửa Lò; Khu du lịch FLC; Bãi Lữ 2).

Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc, đặc biệt là các dự án hạ tầng trọng điểm như Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, Khu công nghiệp WHA, Khu A - Khu công nghiệp Nam Cấm, các dự án tại Khu công nghiệp Thọ Lộc, dự án đường N5…

Để tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy thu hút các dự án đầu tư, tỉnh Nghệ An đang triển khai rà soát, sửa đổi Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 4/8/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Cùng đó, tỉnh nghiên cứu các chính sách về đất đai đối với các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng trong các khu công nghiệp đảm bảo thực sự có lợi thế, hấp dẫn về thu hút các dự án đầu tư và hiệu quả sử dụng đất cho phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ liên quan.

Cùng với đó, tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan liên quan, hỗ trợ giải quyết nhanh các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai cho các dự án dầu tư như FLC; Khu du lịch Bãi Lữ; Bến số 7, số 8 Cảng Cửa Lò; dự án Nhà máy gỗ MDF Nghệ An; dự án cảng thủy nội địa Quỳnh Lộc; dự án Merry&Luxshare Việt Nam; Dự án Mareep Hàn Quốc…

Tỉnh Nghệ An cũng sẽ làm việc với các Bộ, ngành ở Trung ương để giải quyết, tháo gỡ các nút thắt về chính sách đất đai (miễn tiền thuê đất, xây dựng bảng giá đất trong các khu công nghiệp, khu kinh tế) để tạo môi trường hấp dẫn trong kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư.

Cùng với thực hiện các giải pháp nhằm thu hút tốt các dự án đầu tư, tỉnh Nghệ An cũng tăng cường giám sát công tác đầu tư sau cấp phép; cập nhật tiến độ thực hiện, giải quyết các vướng mắc phát sinh, tháo gỡ giải phóng mặt bằng và đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án, giải ngân đúng tiến độ.

Tỉnh cũng coi trọng việc rà soát, tổng hợp và tham mưu xử lý các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, trong đó có cả các dự án đã được gia hạn đã hết thời hạn gia hạn và các dự án đầu tư mới; kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, các dự án “treo,” tránh để lãng phí đất đai kéo dài./.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật

Nguồn tin: vietnamplus.vn