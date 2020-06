Nghệ An: Tạm giữ hình sự 12 đối tượng thuê khách sạn sử dụng ma túy

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An về ra quân trấn áp tội phạm về ma túy, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26-6 năm 2020, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, quán bar … để sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, thu giữ nhiều tang vật, phương tiện.

Vào lúc 3g sáng ngày 9-6, Phòng CSĐTTP về ma túy đã tiến hành kiểm tra phòng 5003 tại Khách sạn Alpha, TP. Vinh đã phát hiện 12 đối tượng nam đang có biểu hiện “phê” ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thu giữ 4 gam Ketamin, 4,5 viên “thuốc lắc”, 02 điếu thuốc lá tự cuốn bằng vụn lá cây cần sa và nhiều dụng cụ khác. Các đối tượng khai nhận công cụ dùng để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy gồm: 01 đĩa sứ màu trắng bên trên có dính ma túy; 01 ống hút; 01 thẻ nhựa; 01 cối xay; 01 bộ loa.

12 đối tượng đang phê ma túy thì bị lực lượng CA bắt quả tang

Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng đã bị di lý về trụ sở cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Qua thông tin khai thác ban đầu cho thấy, các đối tượng này lưu động thường trú tại TP. Hà Nội và kinh doanh dịch vụ “Hỗ trợ tài chính” tại Hà Nội. Cả 12 đối tượng đều khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ để làm rõ vai trò của các đối tượng để xử lý đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 13-5, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an Nghệ An cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm 07 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, TP. Vinh. 01 đối tượng là quản lý của khách sạn cũng bị xử lý về việc để người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy theo khoản 4 điều 21 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Xã hội