Nghệ An: Tạm dừng hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non

Nghệ An tạm dừng hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các ngày nghỉ, ngày hè

Theo đó, dịch Covid-19 trong thời gian này có diễn biến mới, Bộ Y tế công bố thêm 15 ca lây nhiễm từ cộng đồng tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Để chủ động phòng dịch và đảm bảo an toàn trường học, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong dịp hè cho đến khi có thông báo mới.

Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trở về từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong 14 ngày vừa qua, phải thực hiện nghiêm túc về việc khai báo y tế, tự cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế.

Ông Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, vừa qua, Sở đã có văn bản nghiêm cấm dạy thêm, học thêm trong dịp hè dưới mọi hình thức. Riêng việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong dịp hè là hoạt động tự nguyện, theo thỏa thuận của phụ huynh. Qua tìm hiểu, thời gian qua có rất nhiều người dân Nghệ An đi du lịch Đà Nẵng trở về. Vì vậy, việc tạm dừng hoạt các cơ sở giáo dục mầm non là để chủ động phòng chống, tránh dịch bệnh xâm nhập, đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ và phụ huynh.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời Đại