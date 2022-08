Nghệ An: Phun thuốc làm cây, cỏ dọc tuyến đường 1km chết khô

Cỏ, cây bụi chết do phun thuốc trừ cỏ.

Một cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Cửa Lò, Nghệ An cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin về việc công ty Golf Biển Cửa Lò phun thuốc khiến cây cỏ dọc tuyến đường Bình Minh kéo dài gần 1km chết hàng loạt, đơn vị đã kiểm tra lập biên bản sự việc đồng thời yêu cầu công ty này nhanh chóng khắc phục, cam kết không tái phạm.



Theo đó, hàng năm thị xã Cửa Lò đều tổ chức tổng dọn vệ sinh trước mùa du lịch, yêu cầu công ty Golf Biển Cửa Lò dọn vệ sinh phần mặt đường Bình Minh phía trước dự án do công ty quản lý.



Thời điểm đơn vị này phun thuốc thì phòng không nắm được, nhưng khi phát hiện cỏ vàng, chết bất thường đơn vị đã kiểm tra lập biên bản ghi nhận sự việc, yêu cầu công ty này khắc phục ngay. Công ty này đã đưa máy móc dọn dẹp phần cỏ cháy, chết.



Đây là lần đầu công ty này vi phạm nên chỉ nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ xử phạt nghiêm. Đồng thời phòng Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ theo dõi sát sao việc chấp hành của công ty.



Trước đó, người dân tham gia giao thông trên tuyến đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An đều bất ngờ khi thấy cây cỏ dọc một bên tuyến đường kéo dài gần 1km chết cháy, khô héo một cách bất thường. Dọc bên đường các loại cỏ, cây bụi đều "chết đứng" khô như bị cháy.



Nhiều người đi xe đạp, đi bộ qua đây cũng sợ hãi khi ngửi thấy mùi hắc bất thường nghi do các loại thuốc hóa học được phun để diệt cỏ. Những loại cây bụi, cỏ được với sức sống vốn dai dẳng bất chấp mọi loại thời tiết bây giờ cũng bị diệt sạch.



Khu vực cỏ, cây bụi chết được ghi nhận ở mặt tiền của toàn bộ dự án công ty Golf Biển Cửa Lò. Cỏ, cây bụi bắt đầu chết dọc theo vỉa hè vào đến tường rào, phần đất của dự án.



Theo biên bản kiểm tra do Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò lập ngày 10/8 về việc phun thuốc trừ cỏ của công ty Golf Cửa Lò nêu rõ: Qua kiểm tra thực tế thấy, phun thuốc trừ cỏ trên hành lang phía tây đường Bình Minh tại khu vực đường 72m đến đường ngang số 1A. Phun thuốc có nhãn hiệu Fas Fis 150 S...

Sau khi làm việc với đại diện Công ty Golf Cửa Lò, Người đại diện cho rằng loại thuốc đã được dùng không ảnh hưởng đến môi trường. Tại biên bản kiểm tra Đội quản lý đô thị thị xã Cửa lò yêu cầu công ty Golf Cửa Lò xử lý, thu gom, tổng dọn vệ sinh để đảm bảo môi trường và cảnh quan đô thị.

Việc đại diện Công ty Golf Cửa Lò cho rằng loại thuốc trừ cỏ đã được dùng không ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên việc sử dụng thuốc trừ cỏ thay cho việc dọn vệ sinh, cắt dọn cỏ, cây bụi phía trước mặt tiền của dự án để đảm bảo mỹ quan đô thị có phải là 1 việc làm có đúng?



Tại văn bản số 6991/2018BNN-BVTV của Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Tông Thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở chuyên ngành, UBND các cấp và các tổ chức, cá nhân không sử dụng thuốc trừ cỏ với mục đích phi nông nghiệp hoặc để trừ cỏ tại những nơi công cộng, đông dân cư, ven đường, trên các công trình giao thông, ở những vùng cao, vùng rừng đầu nguồn, đất dốc gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường.

Tác giả: Ánh Minh

Nguồn tin: moitruong.net.vn