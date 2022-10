Nghệ An: Phụ huynh TP. Vinh nói Nghị quyết liên quan đến học phí có nhiều bất cập

“Phân biệt” rất lớn giữa Phường và Xã

“Nóng” nhất gần 1 tháng qua có lẽ là câu chuyện thu học phí của các cấp học ở TP. Vinh. Đó là khi mà Ban giám hiệu các trường học tổ chức họp phụ huynh để triển khai kế hoạch thu học phí năm 2022-2023.

Điểm mới nhất và từ khoá được phụ huynh nhắc nhiều nhất khi “trút” lên mạng xã hội Facebook và “bàn tán nhiệt tình” là cụm từ “tăng học phí”. Trong đó ảnh hưởng sát sườn nhất là đối với 3 cấp học: Mầm non; Trung học cơ sở (cấp 2) và Trung học phổ thông (cấp 3).

Trong 1 lớp học ở Trường Trung học cơ sở Lê Mao sẽ có 2 mức thu học phí: 100 ngàn đồng và 300 ngàn đồng.

Cụ thể: Đối với học sinh cấp 3 nếu hộ khẩu ở Phường thì năm nay phải đóng 300 ngàn đồng/tháng. Còn hộ khẩu ở Xã thì phải đóng 200 ngàn đồng/tháng. Đối với học sinh cấp 2 nếu hộ khẩu ở Phường thì năm nay phải đóng 300 ngàn đồng/tháng. Còn hộ khẩu ở Xã thì chỉ phải đóng 100 ngàn đồng.

Theo phụ huynh thì mức tăng này là quá cao so với những năm học trước. “Học phí tăng như năm học này là nhảy cóc đột biến. Nhà mình có hộ khẩu ở Phường, năm nay hai cháu đều học cấp 2 và cấp 3 và đều thuộc diện tăng học phí. So với năm ngoái thì năm nay phải đóng tăng lên mấy triệu. Vợ chồng làm nghề tự do nên cũng rất khó khăn”, phụ huynh Lê Thanh Ch. ở phường Hưng Dũng than thở.

Không chỉ vậy có phụ huynh còn cho rằng, ngoài việc học phí tăng “phi mã” thì mức tăng và đóng giữa những học sinh cấp 2 có hộ khẩu ở Xã và Phường cũng “một trời một vực”. Như năm nay học phí học sinh cấp 2 có hộ khẩu ở Phường phải đóng 300 ngàn đồng nhưng học sinh có hộ khẩu ở Xã chỉ phải đóng 100 ngàn đồng (Chênh lệch tới 200 ngàn đồng).

Mặt khác học phí đối với học sinh có hộ khẩu ở Phường “nhảy cóc” từ năm trước 130 ngàn đồng lên đến năm nay 300 ngàn đồng (Tăng 170 ngàn đồng). Trong khi đó đối với học sinh có hộ khẩu ở Xã thì chỉ nhích từ 90 ngàn đồng năm trước lên năm nay là 100 ngàn đồng (Tăng 10 ngàn đồng).

“Thực tế có những gia đình có hộ khẩu ở các xã Nghi Phú hay Hưng Lộc nhưng nếu nhìn vào khối tài sản như: nhà, ô tô, công việc thì có mức sống còn cao hơn rất nhiều một số hộ có hộ khẩu ở các phường như: Hồng Sơn, Vinh Tân. Vì thế tôi thấy mức thu học phí và tăng học phí như trên là chưa hợp lý”, phụ huynh Nguyễn Thị Th. ở phường Vinh Tân chia sẻ.

Cùng một lớp học 2 mức thu: 100 ngàn đồng và 300 ngàn đồng

Thậm chí mới đây có mẹ ở phường Hưng Dũng (TP. Vinh) sau khi họp phụ huynh cho con học lớp 8 xong thì gọi điện với giọng bức xúc: “Thật vô lý. Con tôi và hơn 2/3 học sinh khác trong lớp do có hộ khẩu ở phường Hưng Dũng nên phải đóng học phí 300 ngàn đồng/tháng. Trong khi đó rất nhiều em học sinh khác học trái tuyến có hộ khẩu ở xã nên chỉ phải đóng 100 ngàn đồng/tháng”.

Nghĩa là với việc quy định thu học phí như năm học 2022-2023 thì sẽ dẫn đến một bất cập khác diễn ra trên địa bàn TP. Vinh như phụ huynh trên phản ánh. Đó là rất nhiều phụ huynh có hộ khẩu ở Xã nhưng vì nhiều lý do con họ lại theo học cấp 2 ở các trường thuộc Phường. Điều ngày đồng nghĩa với việc là nhiều lớp học ở nhiều Phường sẽ xảy ra tình trạng: cùng một lớp học 2 mức thu: 300 ngàn đồng và 100 ngàn đồng.

Phụ huynh TP. Vinh nói Nghị quyết liên quan đến học phí của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An có nhiều bất cập.

Tìm hiểu thì thực tế này đang diễn ra ở các trường cấp 2 ở các Phường như: Hưng Dũng; Hà Huy Tập; Lê Mao… Theo đó rất nhiều học sinh có hộ khẩu ở các xã như: Nghi Phú, Hưng Hoà đã sang học ở các trường thuộc các Phường này.

“Học sinh ở các xã Nghi Phú nhưng lại sống ở khu đô thị Minh Khang hay có vùng sôi động của Hưng Hoà nhưng chỉ phải đóng học phí có 100 ngàn đồng. Trong khi có em học sinh là con em các Phường: Vinh Tân hay Hồng Sơn bố mẹ đều làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh ở chợ Vinh nhưng lại phải đóng 300 ngàn đồng. Điều này là rất bất cập hay nói cách khác là rất vô lý”, phụ huynh Trần Văn T. nói.

Được biết, ngày 14/7/2002, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026.

Điểm phụ huynh quan tâm nhất ở Nghị quyết này đó là “học phí tăng” theo lộ trình từng năm học. Theo đó năm học 2022-2023: học phí 1 tháng đối với học sinh cấp 2 hộ khẩu ở xã là 300 ngàn đồng (Những năm tiếp theo: 315 ngàn đồng; 330 ngàn đồng và 340 ngàn đồng); hộ khẩu ở Xã là 100 ngàn đồng (Những năm tiếp theo: 105 ngàn đồng; 110 ngàn đồng và 115 ngàn đồng).

Nghị quyết số 14 có hiệu lực từ 1/9/2022. Trước khi ban hành Nghị quyết này Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã xét tờ trình của UBND tỉnh Nghệ An; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tại kỳ họp.

