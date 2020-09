Nghệ An: Phát hiện, tiêu hủy hàng nghìn bánh Trung thu chứa trong bao tải

Cán bộ Quản lý thị trường Nghệ An kiểm tra số bánh Trung thu không rõ nguồn gốc. Ảnh: V. Thắng

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 3127 thanh tra việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Đoàn thanh tra liên ngành sẽ do lãnh đạo Sở Công Thương làm trưởng đoàn và 8 thành viên khác đến từ các sở, ngành, liên quan có nhiệm vụ thanh tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Đối tượng thanh tra là cơ quan tham mưu, quản lý an toàn thực phẩm của các huyện, thành, thị; các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.

Đoàn thanh tra liên ngành sẽ kiểm tra tại một số huyện trong dịp Tết Trung thu năm 2020 bao gồm các huyện Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Yên Thành, Thanh Chương.

Đoàn thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, làng nghề thực phẩm; dịch vụ ăn uống; tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng chủ yếu phục vụ dịp Tết Trung thu như bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát.

Ngày 22.9, đại diện Cục QLTT Nghệ An cho biết, đến nay, qua công tác nghiệp vụ, các cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ 7.630 bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, ngày 19.8, Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường-Công an tỉnh Nghệ An khám 3 bao tải dứa tại khối 2- thị trấn Diễn Châu, phát hiện bên trong 3 tải dứa 6.200 cái bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ông N.T.S - xã Diễn Phúc, Diễn Châu chủ lô hàng nói trên bị xử phạt về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ với số tiền gần 30 triệu đồng.

