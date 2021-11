Nghệ An: Phát hiện một nam sinh bị nhiễm Covid-19, truy vết 100 F1 và F2

Chưa xác định được nguồn lây

Sáng 29/11, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An) cho biết, từ 18h ngày 28/11 đến 6h ngày 29/11, Nghệ An ghi nhận 3 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng, đặc biệt có một trường hợp ghi nhận không có triệu chứng.

Bệnh nhân là T.V.H, nam, sinh năm 2004, ở xóm Trường Thọ, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ. Ngày 28/11, bệnh nhân đến trường để tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, khi bệnh nhân được làm test nhanh thì cho kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Học sinh THPT huyện Tân Kỳ được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Trao đổi thêm về vụ việc, ông Nguyễn Doãn Loan, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã đã lập tức tiến hành phong tỏa cụm dân cư xóm Trường Thọ nơi bệnh nhân sinh sống, tiến hành xét nghiệm và truy vết dịch”.

Bệnh nhân này hiện đang học lớp 12 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trong toàn huyện nên toàn bộ học sinh và giáo viên của lớp này được cách ly.

Sau một ngày tiến hành điều tra, lực lượng y tế đã xác minh được 52 trường hợp F1 và F2 tại xóm Trường Thọ. Trong đó, có 26 F1 tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân trên. Ngoài ra, có 30 học sinh, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tân Kỳ cũng trở thành F1.

“Bệnh nhân này không hề có biểu hiện ốm đau, sốt, chỉ khi đến trường để tiêm vắc-xin thì mới phát hiện nhiễm Covid-19. Vì vậy, đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa rõ nguồn lây và đang tiếp tục điều tra, truy vết”, ông Loan nói.

Triển khai tiêm vắc-xin cho học sinh THPT

Ông Nguyễn Văn Thực, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết, ngày 28/11, huyện Tân Kỳ tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho toàn bộ học sinh tại các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trong toàn huyện.

“Huyện Tân Kỳ được phân bổ 4.500 vắc-xin. Kết thúc buổi tiêm ngày 28/11, toàn huyện đã tiêm 3.928 mũi, trong tổng 4.784 em học sinh. Số vắc-xin còn lại sẽ được huyện rà soát tiêm cho các em học sinh trong những ngày tiếp theo”, lãnh đạo huyện Tân Kỳ cho biết.

Huyện Tân Kỳ được phân bổ 4.500 vắc-xin cho các học sinh.

Trước đó, ngày 22/11, sau khi ghi nhận 3 chùm ca bệnh cộng đồng chưa rõ nguồn lây tại huyện Tân Kỳ khiến nhiều người nhiễm Covid-19, trong đó phần lớn là học sinh, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã có cuộc họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện Tân Kỳ và quyết định cho tất cả các bậc học tạm thời nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến để phòng chống dịch.

Chiều 28/11, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã trực tiếp đến trao quà cho lực lượng làm nhiệm vụ và giáo viên, công dân, học sinh bị nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Trạm y tế lưu động xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ.

Trạm y tế lưu động xã Nghĩa Đồng hiện đang thu dung điều trị cho 150 bệnh nhân bị nhiễm Covid-19, trong đó có 4 giáo viên, 85 học sinh và 61 công dân chủ yếu ở xã Nghĩa Đồng. Các trường hợp đang điều trị tại đây đều được thăm khám, chăm sóc tốt.

Xã Nghĩa Đồng là địa phương có diễn biến dịch phức tạp của huyện Tân Kỳ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trao tặng 20 triệu đồng tiền mặt cùng một số nhu yếu phẩm khác như: Khẩu trang, nước khử khuẩn, sữa tươi, bánh kẹo… Dịp này, lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã kết nối với doanh nghiệp tài trợ một tivi màn hình rộng trị giá 15 triệu đồng lắp đặt tại trạm y tế lưu động phục vụ bệnh nhân.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn