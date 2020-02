Nghệ An: Phát hiện 17 doanh nghiệp xuất khẩu lao động không có giấy phép

Trong tỉnh

Cuối năm 2019 đoàn thanh tra liên ngành do Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp, công ty, tổ chức, cá nhân và đã phát hiện 17 doanh nghiệp không có giấy phép.