Nghệ An nỗ lực vận động học sinh vùng sâu, vùng xa trở lại trường học sau Tết Nguyên đán

Lượng Minh là một trong những xã khó khăn nhất huyện Tương Dương. Toàn xã có 10 bản, trong đó có bản phải đi cả ngày đường mới đến nơi. Ngay sau Tết, chính quyền địa phương đã phối hợp với các trường học trên địa bàn cắt cử cán bộ, thầy cô lặn lội xuống tận các bản làng để vận động học sinh đi học trở lại.

Cán bộ xuống bản vận động học sinh trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết

Toàn xã Lượng Minh có 17 học sinh chưa đến lớp sau Tết, đây đều là những em ở các bản vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của xã như Chăm Puông, Minh Thành, Xốp Cháo, Cà Moong…

“Năm nào cũng vậy, cứ sau kỳ nghỉ Tết, chúng tội lại phải vất vả băng rừng xuống các bản để vận động học sinh đến trường. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới học sinh không muốn đến lớp là vì đa số các em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thiếu sự quan tâm; Một số học sinh có học lực yếu dẫn đến tâm lý chán nản, không muốn đi học. Bên cạnh đó, có gia đình chưa hoàn thành các thủ tục theo phong tục tập quán, nên chưa cho con đến lớp. Hiện nay, chính quyền địa phương đang quyết tâm vận động, nhiều phụ huynh đã ký cam kết sẽ cho con em mình đến trường trong 1 – 2 ngày tới” - ông Trần Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Lượng Minh, huyện Tương Dương cho biết.

Lãnh đạo xã Lượng Minh, huyện Tương Dương đến tận gia đình, vận động học sinh trở lại trường.

Việc học sinh trở lại trường muộn sau kỳ nghỉ Tết, không chỉ diễn ra ở xã Lượng Minh mà còn ở một số địa phương khác của huyện Tương Dương như: Nhôn Mai, Lưu Kiền, Mai Sơn...

Ông Kha Văn Lập, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương, nói: “Hiện tại, toàn huyện Tương Dương có 235 học sinh ở bậc THCS và THPT chưa quay trở lại lớp. Phòng đã chỉ đạo các trường phối hợp với chính quyền địa phương đến tận từng hộ gia đình có con em chưa đến lớp để vận động; Thành lập nhiều đoàn, trực tiếp xuống các trường, tìm hiểu nguyên nhân, rà soát những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, phối hợp với chính quyền địa phương cũng như các trường, để hỗ trợ cho các em trở lại trường sớm nhất".

Toàn tỉnh Nghệ An có 5 huyện Miền núi cao khó khăn: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu thường có học sinh đến trường muộn và nghỉ học sau Tết. Để giảm tối đa tình trạng này, Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An đã có công văn chỉ đạo trực tiếp đến các trường học, với nhiều giải pháp kịp thời như: Ngoài việc giáo viên chủ nhiệm nắm bắt tình hình hoc sinh của lớp, báo cáo trực tiếp cho Ban giám hiệu, thì phải cử thêm giáo viên phụ trách vùng, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu cụ thể nguyên nhân chưa trở lại trường học của từng em, để kịp thời có hướng xử lý; Các trường chủ động tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, vui chơi tạo sự hứng khởi để các em không nhớ nhà, yên tâm ở lại trường học; Thầy cô giáo phải trực thường xuyên, hướng dẫn bài cho học sinh, tạo sự gần gũi để các em chia sẻ suy nghĩ về bản thân, bạn bè. Từ đó, tìm cách đưa các em trở lại lớp học...

Trường PTDTBT THCS Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tổ chức các hoạt động vui chơi cho học sinh sau Tết

Năm nay, tình trạng học sinh ở các huyện miền núi Nghệ An đến trường muộn và nghỉ học sau Tết đã giảm hẳn so với những năm trước. Để có đươc kết quả này, ngành Giáo dục Nghệ An đã nỗ lực hết hết sức, cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương các cấp.

"Chúng tôi đã quyết liệt chỉ đạo các địa phương phải thực sự vào cuộc từ ngày đầu tiên sau Tết. Các thầy cô giáo phải năm bắt tình hình cụ thể của từng học sinh. Các Phòng Giáo dục phải thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát chặt chẽ ở các trường, kịp thời hỗ trợ các thầy cô giáo, nhất là thầy cô ở các điểm lẻ, các bản vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn. Đặc biệt, là ngành đã nhận được sự phối hợp và vào cuộc khá quyết liệt của chính quyền các địa phương. Đến nay, cơ bản học sinh đã trở lại trường, chỉ còn lại số ít trường hợp đặc biệt. Chúng tôi đang tiếp tục cố gắng để vận động các em đi học lại trong mấy ngày tới"- ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An khẳng định./.

Tác giả: Đình Tuân - Khánh Như

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An