Nghệ An: Nhiều lãnh đạo xã bỏ nhiệm sở đi du lịch Phú Quốc

Chiều 29/8, mặc dù đang trong giờ hành chính nhưng nhiều lãnh đạo, cán bộ xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An vắng mặt. Chỉ có một số cán bộ trực tại cơ quan như: Phó chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, cán bộ Văn hóa, Tư pháp, Văn phòng Đảng ủy và một cán bộ Hội Nông dân xã.

Nhiều cán bộ chủ chốt của xã bỏ nhiệm sở đi du lịch Phú Quốc

Nhiều lãnh đạo, cán bộ chủ chốt vắng mặt như: Ông Tăng Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã; bà Phan Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Bùi Đăng Thu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn; cùng nhiều cán bộ chính sách, nông dân, đoàn thanh niên…

Phòng làm việc của Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn "cửa đóng then cài" (Ảnh: Nguyễn Tú).

Trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại, ông Bùi Đăng Thu - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn thừa nhận, vào thứ 6, ngày 26/8, nhiều cán bộ xã đi du lịch ở Phú Quốc.

Cũng theo ông Thu, ngày 26/8 vì bận họp nên ông không đi cùng đoàn. Đến chủ nhật, ngày 28/8, ông mới đi máy bay vào cùng đoàn. "Việc nhiều cán bộ chủ chốt bỏ nhiệm sở đi du lịch là hoàn toàn sai và xã sẽ rút kinh nghiệm", ông Thu cho biết.

Phòng Bí thư Đảng ủy xã mở cửa nhưng vị lãnh đạo này không có mặt ở cơ quan (Ảnh: Nguyễn Tú).

Theo một lãnh đạo UBND huyện Đô Lương, việc nhiều cán bộ bỏ nhiệm sở để đi du lịch, có xin phép hay không ông chưa nắm được.

"Phía UBND huyện sẽ kiểm tra lại vấn đề này. Không có chuyện trong ngày làm việc mà cán bộ tự bỏ nhiệm sở đi du lịch được", vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Nhiều phòng tại xã Hồng Sơn vắng cán bộ làm việc (Ảnh: Nguyễn Tú).

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí