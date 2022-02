Nghệ An: Nhiều kịch bản cho dạy học trong điều kiện giá rét và dịch bệnh

Sáng 23/2, Sở GD&ĐT Nghệ An có báo cáo mới nhất về tình hình cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc diện F0: Tính từ 18h ngày 21/2 đến 18h ngày 22/2, toàn ngành giáo dục Nghệ An ghi nhận thêm 247 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 2.229 là F0. Tính từ ngày 1/2 đến 22/2, Nghệ An có 18.668 học sinh và 2.417 cán bộ, giáo viên, nhân viên là F0. Số trường Mầm non đang dùng làm khu cách ly là 4 trường (huyện Quỳ Châu 1, Yên Thành 1, Tương Dương 2). Số giáo viên tiêm vaccine mũi 1 đạt 99,2%, mũi 2 đạt 99,2 %; mũi 3 là 98%. Số học sinh độ tuổi từ 12-17 đề nghị tiêm vaccine là 308.534 (trong đó: THCS: 197.717 em; THPT: 110.817 em). Số học sinh THPT đã tiêm mũi 1 đạt 99,5%, mũi 2 đạt 99,5%. Số học sinh THCS đã tiêm mũi 1 đạt 99,2%, mũi 2 đạt 99,2%.