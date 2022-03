Nghệ An: Nhà xe dàn cảnh va chạm giao thông vì tranh giành khách?

Vụ va chạm giữa hai nhà xe Hòa Thuận và Xuân Sự nghi có sự tính toán, lên kế hoạch từ trước và mang nhiều yếu tố “dằn mặt” nhau nhằm tranh giành khách ( Ảnh cắt từ clip).

Ngày 6/3, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đang điều tra vụ tai va chạm giao thông nghi ngờ do dàn dựng để giải quyết mâu thuẫn giữa 2 nhà xe.

Thông tin với PV Tạp chí GTVT, anh Phan Quốc Hòa (29 tuổi, tài xế nhà xe Hòa Thuận) cho biết, khoảng 9h cùng ngày, anh chạy xe khách mang biển kiểm soát 37F-000.23 đi trên Quốc lộ 7B theo hướng Diễn Châu – Hà Nội.

Khi đến địa bàn xã Diễn Thái, thì xuất hiện một xe khách mang biển kiểm soát 37B-025.32 của nhà xe Xuân Sự có dấu hiệu chèn ép, đòi khách vì cho rằng xe của Hòa Thuận có hành vi tranh cướp khách.

"Sau một hồi giằng co, xe khách của hãng Xuân Sự vượt lên phía trước, bất ngờ dừng xe giữa đường khiến các phương tiện phía sau không thể di chuyển. Khi tôi chuyển hướng xin vượt thì bị một xe ôtô loại 7 chỗ khác của hãng xe Xuân Sự lao thẳng vào đầu xe.

Thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe 7 chỗ di chuyển rất nhanh. Khi phát hiện nguy hiểm, mặc dù xe khách Hòa Thuận đã chủ động dừng lại để nhường đường, tuy nhiên phương tiện này vẫn liên tục nhấn ga với ý đồ gây tai nạn thương tâm", anh Hòa nói.

"Tôi cho rằng, vụ va chạm này có sự tính toán, lên kế hoạch từ trước và mang nhiều yếu tố dằn mặt. Trước đó, ông Phạm Văn Sự - chủ hãng xe Xuân Sự đã nhiều lần gọi điện chửi bới, thậm chí đe dọa sẽ giết cả nhà tôi với lý do không cho đón khách. Thông qua báo chí tôi mong cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi manh động này", anh Hòa bức xúc.

Được biết, thời gian gần đây, một số xe khách của hãng xe Xuân Sự đã bị cơ quan chức năng xử phạt vì lí do tự lập "bến cóc" (ở khu vực BX Nước Ngầm, BX Mỹ Đình); bỏ bến; chạy không đúng lộ trình đăng ký với cơ quan chức năng; xe không dán phù hiệu; tự ý chạy chui…

Đáng chú ý, xe khách mang biển kiểm soát 37B-025.32 còn bị Sở GTVT Nghệ An xử phạt 15 triệu đồng, tước phù hiệu tuyến cố định 2 tháng với lỗi chạy sai luồng tuyến và dừng đỗ, bắt khách không đúng nơi quy định.

Liên quan tới vi phạm của hãng xe Xuân Sự, lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An cho biết đã chỉ đạo Thanh tra Sở và phòng Quản lý Vận tải theo dõi chặt chẽ, kiểm tra hoạt động của các phương tiện của nhà xe này. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ áp dụng khung phạt nặng nhất, đồng thời sẽ xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp.

Tạp chí GTVT sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Tạp chí GTVT