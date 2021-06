Nghệ An: Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy khiến 6 người tử vong

Chiều 15/6, Công an tỉnh Nghệ An, Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ cháy căn nhà 3 tầng trên đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao (TP Vinh) khiến 6 người tử vong.

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 6 người tử vong.

Các nạn nhân được xác định gồm vợ chồng anh N.T.H (SN 1983, quê huyện Thanh Chương, Nghệ An), chị N.T.H (SN 1984, đang mang thai) cùng 2 người con (5 và 11 tuổi). Gia đình còn lại là 2 mẹ con chị N.T.L.P (SN 1977) và con gái N.N.M.H (SN 2009) thuê trọ ở tầng 3.

Các nạn nhân đã được người nhà đưa về mai táng theo phong tục của địa phương. Lãnh đạo UBND TP Vinh cũng đến chia buồn, động viên, hỗ trợ phần nào cho gia đình các nạn nhân.

Theo cơ quan chức năng nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ hỏa hoạn là do chập điện. Các nạn nhân tử vong khả năng là do ngạt khí. Tuy nhiên, cơ quan đều tra tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng, truy xuất camera các hộ dân xung quanh; đồng thời, làm rõ các mối quan hệ của chủ phòng trà và hai người thuê trọ cùng căn nhà để làm rõ nguyên nhân.

Căn nhà bị cháy được xác định là nhà ở vừa kết hợp kinh doanh, đươc bố trí 1 tầng hầm và 3 tầng nổi. Trong đó tầng 1 được sử dụng để cho thuê mặt bằng làm phòng trà, 1 phòng ngủ của nhân viên và 1 gara ô tô, tầng 2 để trống, tầng 3 có 1 phòng nghỉ cho thuê. Do phòng trà có nhiều vật liệu dễ cháy nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ cháy.

Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn toàn bộ khu vực tầng 1 và đang cháy lan lên các tầng trên, khói, khí độc bao trùm cả căn nhà. Các đơn vị nhanh chóng phá dỡ cửa, cấu kiện xây dựng của căn nhà để cứu nạn, cứu hộ; đồng thời phun nước làm mát ngăn cháy lan sang các khu vực nhà lân cận. Đến 0h40, đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Tác giả: V. Đồng

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội