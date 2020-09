Nghệ An: Người dân và chính quyền xã đề nghị dẹp nạn xe quá khổ, quá tải phá nát đường

Ông Trần Quốc Trịnh ở đội 3, xí nghiệp chè Thanh Mai. trả lời phỏng vấn phóng viên.

Trả lời phỏng vấn của Phóng viên Ông Bùi Văn Hoàn địa chính – Xây dựng xã cho biết: Đường 534 dự án được khởi công năm 2009, đến năm 2015 mới bàn giao đưa vào sử dụng, do cắt giảm đầu tư công, bố trí vốn chậm nên đến 2015 mới hoàn thành đường nhựa trung tâm của xã, trước đây thuộc đường nhánh 533, bây giờ thuộc đường tỉnh lộ 534. Mãi đến năm 2019 bến Gát khởi công đóng phí, thì xe mang biển số 38 Hà Tĩnh tràn sang rất nhiều, tầm từ 4 giờ sáng đến 5 giờ sáng có hàng chục xe chạy. UBND xã đã rất nhiều lần làm văn bản gửi UBND Huyện Thanh Chương, khi xã làm văn bản gửi lên cấp trên, UBND huyện đã có văn bản giao cho Công An huyện Thanh Chương kiểm tra xử lý, nhưng thực tế khi Công An về xe không chạy, khi Công An không về xe chạy. Văn bản giao cho Công An xã Thanh Mai phối hợp với Công An huyện Thanh Chương, nhưng chỉ phối hợp trong chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, cũng đã nhiều lần, Công An xã trực tiếp ra đón, kiểm tra thì lái xe trả lời: “Công An xã ra đón, kiểm tra là sai thẩm quyền, và nghỉ việc là điều tất nhiên”. Tại các lần tiếp xúc cử tri, dân bức xúc, Hội Đồng nhân dân Xã Thanh Mai họp giao ban củng đã thảo luận ý kiến phản ánh người dân, gửi văn bản lên Huyện, Công An huyện, nhưng xe vẩn thường xuyên chạy. Đến nay, đường càng bị phá hủy nặng nề, có những chỗ xã phải khắc phục bằng cách đổ cấp phối, đổ bây nhỏ lên đi chứ không đi nổi.





Xe chở cát quá tải bụi bay mù mịt, qua đường đông dân cư, học sinh đi học về.

Xe chở cát quá tải sụt lún ổ voi, sát chân mố cầu nhà nước đầu tư hàng chục tỷ đồng.

Xe phóng nhanh dễ gây nguy hiểm tai nạn.

Xã phải đổ đá cấp phối để tránh ổ voi, dễ gây tai nạn giao thông người đi đường.

Một con đường đi huyết mạch trung tâm qua xã Thanh Giang, Xã Thanh Mai và xã Thanh Xuân nhớ những mùa mưa thập niên 90 nhân dân xã phải gồng mình khổ sở bao nhiêu, cơ cực bao nhiêu mưa ngập băng trắng cả một vùng quê, chỉ có con đường đất độc đạo, mấp mô, làm tuyến huyết mạnh giao thông qua các trung tâm xã, bùn lầy ngập nửa bánh xe, học sinh lấm lem bùn đất đi học, sự soi sáng của Đảng và Nhà Nước dự án về, con đường được nhựa hóa làm niềm phấn khởi vô bờ bến, nhưng chua chát thay như chạm vào đáy long nổi thống khổ đau đớn của người dân khi con đường mới đi vào 5 năm đã xuống cấp nghiệm trọng, đặc biệt hơn nguyên nhân đầu tiên phải kể đến đó là xe quá khổ, quá tải đã tàn phá con đường này, không những thế hệ lụy của nó đi kèm đó là đường chật, lưu lượng giao thông xe cộ, con người qua lại đông, sự xuống cấp con đường đã làm cho nhiều vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trên con đường này.





Mặt đường nhựa rạn nứt, bong tróc, ổ voi.

Cơi nới thành xe, bụi bặm mù mịt.

Trả lời Phóng viên Ông Trần Quốc Trịnh ở đội 3, xí nghiệp chè Thanh Mai cho biết :“Thông qua đường dân sinh, đi qua dường mòn Hồ Chí Minh, trước đây đổ đường nhựa bằng phẳng nhưng gần 1 năm nay, xe biển số 38 của Hà Tĩnh, xe tải to lớn chạy, ngoài cái khung rồi còn bưa, rồi nâng cấp lên nữa như vậy là xe chở quá trọng tải, mà chúng tôi đã nhiều lần họp tiếp xúc Hội Đồng Huyện, Hội Đồng Tỉnh đã phản ánh mải đến nay vẩn không ấy !, mà xe vẩn cử là, tăng cường họ dậy từ 3 giờ sáng, mại đến 5 giờ họ đã chạy rồi, cho nên rất nguy hiểm người dân đi trên đường, nhất là học sinh đi học về, nhất là khi chúng tôi phản ánh,những ngày Công An Cảnh Sát Giao Thông đi họ không chạy, những xe quá khổ quá tải họ không chạy, các anh Chụp xem xe cơi nới nhiều quá, cho nên mau hỏng đường, đường trước đây đoạn đường đổ rất nhiều cái Vìa à, nhưng hiện nay họ đi cho lún xuống hết, chúng tôi đã đề nghị UBND xã và tiếp xúc Hội Đồng Nhân Dân Huyện, Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh chúng tôi đã phản ánh nhiều lần rồi, mải đến nay vẩn vậy, chúng tôi đề nghị các ngành có liên quan, nhất về Giao Thông làm nghiêm chỗ nảy, để đảm bảo đường cho dân đi, và lưu lượng đường đi này có lượng xe rất nhiều, các xe quá khổ quá tải, đường giao thông buôn bán củng rất nhiều, nhiều lần nhân dân bức xúc nhân dân muốn đón lại hạ bớt trọng tải, hoặc buộc không cho đi, nhưng cái này không cho phép chúng tôi không biết làm thế nào, cấp trên cần nghiêm khắc. Xe như rắc cát dọc đường, cơi nới quá cao, trọng tải lớn làm ảnh hưởng giao thông, phá nát mặt đường, lưu thông trên đoan đường này, ở đoạn đường này người dân nhiều lần đã bị tai nạn giao thông gây chết người. ”

Cả đoạn đường dài nhiều Km bị hư hỏng nặng.

Thiết Nghĩ một phép tính đơn giản, đầu tư một con đường phải tốn hàng trăm tỷ nguồn ngân sách cho nhà nước, thử hỏi cái lợi của doanh nghiệp đâu chưa thấy đem lại, những sự tàn phá hư hỏng, thì sự thiệt hại đó quá lớn, con đường đó củng là thuế của toàn thể người dân chứ không phải một mình doanh nghiệp, sự vào cuộc kịp thời của cấp ngành liên quan, chấp hành đúng luật lệ giao thông, xử lý nghiêm khắc, để tránh gây thiệt hại lớn cho nhà nước và người dân.

Ông Lê Đức Bình, xóm 3, xã Thanh Mai. Trả lời phỏng vấn phóng viên.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Ông Lê Đức Bình, xóm 3, xã Thanh Mai cho biết:“Trong quá trình xe biển số 38 Hà Tĩnh, xe quá khổ quá tải, trọng tải tương đối lớn, xe khoảng 3 đến 4 giờ sáng xe chạy qua ngõ, cổng, mà đi là đi tàn bạo, chở trọng tải quá lớn đường thì nát rồi, theo bản thân của một người dân các nhà chức trách, các nhà có trách nhiệm, xe 38 trọng tải quá lớn để tội người dân, phản ánh nhiều, riêng chúng tôi thấy bức xúc là vì quá lớn, đi thì nhiều,đường thì hỏng, các anh nhìn thấy đó là các anh đi từ chỗ Thanh Giang vào chẳng có chỗ nào không hỏng cả,đoạn nào củng ổ gà nhất là qua đoạn UBND xã Thanh Mai đó, các anh nhìn đó chơ, nói thật chơ toàn vũng không đó cả, đề nghị các anh nói chơ, các nhà có chức, có quyền, có trách nhiệm với công dân là nên làm giảm bớt xe quá khổ quá tải qua đoạn đường này!.”

