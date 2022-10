Nghệ An: Ngang nhiên thi công dự án trọng điểm dưới đường điện chưa di dời

Dự án đường ngang N5 khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An có tổng vốn đầu tư 709 tỷ đồng, với chiều dài 5,9km. Dự án do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường thi công, Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai từ năm 2009 nhưng do vướng mặt bằng cũng như nguồn vốn khó khăn nên đầu năm 2022 dự án mới được triển khai lại. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào ngày 31/12/2023.

Tại hai xã Nghi Xá và Khánh Hợp của huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, dự án hiện đang được khẩn trương tiến hành thi công, đẩy nhanh tiến độ. Đáng nói, dù đường dây lưới điện trung thế 35KV và 110KV cần phải di dời nhưng chưa được thực hiện, đơn vị thi công vẫn “vô tư” thi công phía dưới.

Cả chủ đầu tư và đơn vị thi công đều biết việc thi công dưới lưới điện chưa di dời là sai và mất an toàn nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Trao đổi về vấn đề này, ông Mai Quang Trung - cán bộ kỹ thuật Ban quản lý dự án khu kinh tế Đông Nam cho biết: “Theo đúng quy định thì phải di dời đường dây rồi mới thi công. Việc di dời đường dây là dự án do UBND huyện Nghi Lộc thi công. Tuy nhiên, vì lý do giải phóng mặt bằng và yêu cầu tiến độ của dự án nên chúng tôi đành phải để vừa thi công vừa chờ UBND huyện Nghi Lộc tiến hành các bước để di dời đường điện trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình thi công, chúng tôi luôn nhắc nhở đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn lao động trong các buổi giao ban công việc”.

Đại diện Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường thông tin: “Có một đường dây 110KV đoạn Km4+760 đến Km4+535 và 3 đường dây lưới điện 35KV từ Km4+960 đến Km5+162 phải di dời nhưng hiện nay chưa di dời được. Chúng tôi vẫn đang thi công và có những vị trí thi công nơi cột điện cần phải di dời. Chúng tôi cũng cố gắng để đảm bảo an toàn khi thi công dưới lưới điện”.

Thực tế, theo ghi nhận của PV tại khu vực thi công, vào những ngày này không khó để chứng kiến cảnh nhân công và các phương tiện máy móc đang hối hả làm việc dưới hành lang lưới điện trung thế. Trong khi rõ ràng chủ đầu tư và nhà thầu đều biết nguy cơ rủi ro do mất an toàn lao động có thể xảy đến, nhưng vì lý do giải phóng mặt bằng và yêu cầu tiến độ của dự án, họ vẫn làm. Khi PV đặt câu hỏi nếu không may có rủi ro xảy ra, tức là tai nạn lao động liên quan đến điện cao thế thì ai sẽ chịu trách nhiệm, cả đại diện chủ đầu tư và đơn vị thi công đều không có câu trả lời.

Ông Nguyễn Bá Điệp, Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc chia sẻ: “Hiện nay, chúng tôi đang làm các bước trình xin ý kiến của Sở Công thương để di dời các đường dây điện. Khi có ý kiến của Sở, chúng tôi sẽ tiến hành các bước theo đúng quy định. Việc thi công dưới lưới điện là do đơn vị thi công và chủ đầu tư tự quyết. Công trình này do Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam làm chủ đầu tư”.

Công tác san lấp nền đường đang diễn ra khẩn trương

Theo quan sát của PV, hiện nay, đơn vị thi công đang khẩn trương thi công phần san lấp nền đường. Hằng ngày, lượng đất phục vụ san lấp được vận chuyển tấp nập vào công trường. Tuy nhiên, nhiều phương tiện vận chuyển đất có dấu hiệu vi phạm luật an toàn giao thông. Về vấn đề này, đại diện Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường cho biết: “Chúng tôi hợp đồng với Công ty CP XD Nghi Lộc, chúng tôi chỉ nhận đất tại chân công trình. Còn lại mọi vấn đề khác do công ty CP XD Nghi Lộc lo hết”.

Thiết nghĩ, đây là một công trình trọng điểm có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhưng đảm bảo an toàn cho người dân lại là việc không thể xem xem nhẹ. Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An cần làm rõ những vấn đề đã nêu ở trên, để vừa nâng cao chất lượng công trình vừa đảm bảo an toàn tính mạng mọi người, tránh “mất bò mới lo làm chuồng”.

Tác giả: Hiền Mai

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Công lý